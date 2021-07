Albano, come è il rapporto con Yari e Cristel

Yari e Cristel sono i figli di Albano e di Romina Power. Sembrerebbe che in quest’ultimo periodo i due siano stati in forte contrasto con il cantante di Cellino San Marco. Ma per quale motivo?

La storia di Albano e Romina e la loro bellissima famiglia

Conosciamo tutti la storia di Albano e Romina, ovvero una delle coppie più amate di sempre. Il cantante infatti ha sposato Romina Power ormai tanti anni fa e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, mettendo al mondo 4 figli. La primogenita si chiamava Ylenia e purtroppo è scomparsa misteriosamente nel nulla ormai oltre 27 anni fa. Il secondogenito si chiama invece Yari, poi è arrivata Cristel e infine Romina Jr Jolanda.

I figli del cantante di Cellino contro il matrimonio con Loredana

Dopo la fine della storia con Romina Power, poi Al Bano si è legato ad un’altra donna, ovvero la showgirl Loredana Lecciso dalla quale ha avuto altri due figli ovvero Jasmine e Albano Junior. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che in quest’ultimo periodo Albano abbia avuto dei dissapori con due dei suoi sei figli. Stiamo parlando proprio di Cristel e di Yari. Le motivazioni sarebbero legate ad un possibile matrimonio tra Albano e Loredana Lecciso. Sembrerebbe infatti che l’idea che Al Bano possa sposare Loredana non piaccia proprio ai figli nati dalla relazione con Romina Power. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Nuovo, secondo cui Yari Carrisi non sarebbe affatto felice del fatto che il padre possa sposare la sua compagna.

Yari e Cristel contro il padre

Nel corso di un’intervista, lo stesso Yari Carrisi avrebbe proprio mostrato il suo disappunto sull’ ipotetico matrimonio del padre con la sua compagna ormai da oltre 20 anni. Dello stesso avviso sarebbe anche Cristel, ma anche Romina. Insomma, i figli di Albano e Romina Power non sarebbero affatto felici che il padre possa sposare un’altra donna che non sia la loro mamma. È da un po’ di tempo infatti che si parla di un possibile matrimonio tra Albano e Loredana, nonostante comunque il cantante di Cellino San Marco abbia più volte fatto ben intendere di non avere alcuna intenzione di tornare sull’altare. Insomma, semplicemente all’idea che Albano possa sposare un’altra donna i suoi figli non ci stanno e stanno cercando di convincere il loro padre con ogni mezzo.