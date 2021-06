albano,-concerti-all’estero-rinviati:-c’entra-il-covid,-la-situazione

Il popolare cantante pugliese Albano Carrisi doveva essere il 6 giugno scorso in Ungheria per cantare al Campionato del Judo Mondiale, ma l’appuntamento è saltato. Sui motivi che hanno portato allo stop della manifestazione fa chiarezza una volta e per tutto l’artista.

Con una breve dichiarazione rilasciate nelle scorse ore all’agenzia di stampa Adnkronos, il Leone di Cellino San Marco ha precisato che l’evento che doveva tenersi a Budapest è stato rimandato a causa del Covid. Con grande rammarico di Albano e di tutti. Al concerto avrebbero presenziato Putin, Orban e Alyev.

“I casi di Covid in Russia stanno aumentando sempre di più” ha riferito l’artista, che ha poi spiegato il perché: “la gente si rifiuta di vaccinarsi“. Quindi commenta: “Ma hanno lo Sputnik!“. Come è possibile che proprio il popolo russo stia rifiutando la vaccinazione?

Proprio sulla questione vaccini Albano è ritornato a parlare qualche giorno fa nel corso di un’intervista, dove ha rivelato di essersi sottoposto anche lui alla vaccinazione anti-Covid. Inizialmente l’artista aveva manifestato delle perplessità e dei dubbi sui vaccini, ma a fargli cambiare idea è stato un suo amico.

“Il vaccino è la salvezza dell’umanità” ha sentenziato il medico e amico del cantante. Parole che hanno dato sicurezza al cantautore pugliese, tanto da dissipare ogni dubbio sull’importanza e la valenza della vaccinazione. IL problema dell’aumento dei casi in Russia potrebbe comunque anche essere legato alla presenza delle varianti.

Non è un mistero quanto Albano ammiri e stimi il leader russo Vladimir Putin, tanto da dire: “Ha fatto cose di notevole valore“. Un’ammirazione che sembra nutrire anche per un altro leader politico italiano. Di chi stiamo parlando? Di Silvio Berlusconi.

Tra gli ultimi gossip che riguardano l’ex marito di Romina Power c’è anche quello riguardante l’immensa eredità che lascerà ai suoi figli. In particolar modo a dare il là al pettegolezzo è stata una frase della figlia Jasmine, che ha riferito che il fratello Bido, una volta finita la scuola in Svizzera, si occuperà dell’azienda di famiglia.

L’attività imprenditoriale di Albano Carrisi è davvero imponente. Produzione di vino, olio, prodotti agricoli ed ancora attività ricettive e molto altro. Insomma, per Bido c’è sicuramente tanto da fare. Ma siamo certi che Albano affiderà solo a lui l’attività di famiglia?

Sul punto è intervenuto nei giorni scorsi lo stesso cantante, che ha tenuto a precisare che ad ogni figlio è già stata dato il 10% della società. Poi, tutto sarà lasciato in parti uguali.