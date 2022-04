albano-dedica-d’amore-fa-impazzire-i-fan:-“50-anni-di-amore”.-romina-power-risponde:-“ti-amo-come-il-primo-giorno”

Romina Power, nelle ultime ore, ha fatto impazzire i suoi fans per una dedica davvero speciale. Nelle sue parole si evince tutto l’amore e l’affetto per una delle persone più importanti della sua vita. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme

La cantante Romina Power, pur non essendo una ragazzina, è molto attiva nel mondo social tanto da tenere sempre aggiornati i suoi fans. Non solo pubblica ig stories ma anche tante foto con annesse didascalie dalle quali, molto spesso, fa trasparire i suoi sentimenti. Ed è proprio nelle ultime ore che ha condiviso su instagram un meraviglioso messaggio di auguri per una persona speciale.

Tutti, ormai, la conosciamo. Volto noto della tv italiana dagli anni Sessanta. Romina Power, all’anagrafe Romina Francesca Power, nata a Losa Angeles, è una cantante, attrice, e personaggio televisivo statunitense neutralizzata italiana. Nota per la sua bellezza e bravura fin da ragazzina ma ancor di più per la sua lunga e bellissima storia d’amore con Al Bano, il famoso cantante di Cellino. Dal loro matrimonio, avvenuto nel 1970 e finito nel 2012, spezzando il cuore di milioni di persone che sperano sempre in un ritorno, non solo artistico ma anche amoroso, sono nati 4 figli. E’ proprio a uno di loro che la cantante ha dedicato un messaggio d’amore.

Si tratta di Yari, il secondogenito della coppia tanto amata dagli Italiani, che oggi compie 49 anni. E’ un compositore e un cantautore che ha anche scritto diversi testi delle canzoni del padre, ama molto viaggiare ed è anche un abile imprenditore. E’ nato dopo la primogenita, Ylenia, la quale è scomparsa misteriosamente il 1 gennaio del 1994. Da quel giorno la vita di ognuno di loro è cambiata per sempre. Romina Power è, certamente, colma di amore degli altri 3 figli, Yari, Cristel, Romina JR, dei suoi nipotini e anche dell’affetto profondo dei fans; ma, la sua vita sarà sempre caratterizzata da un pezzo di vuoto incolmabile di nome Ylenia.

Oggi, però, in casa Power-Carrisi c’è aria di festa. E, a proposito del compleanno di Yari, Romina ha pubblicato su instagram una sequenza di foto di lei con il secondogenito, col quale ha condiviso anche tantissimi viaggi, scrivendo: “Yari, che tu possa trovare nella tua vita tanto amore quanto quello dato a me. Buon compleanno”. Poche parole dalle quale, però, traspare tutto l’amore che lega una madre ad un figlio.

Ed ancora, Romina pubblica un’ulteriore foto del figlio neonato scrivendo: “Yari, ti amo da quando eri piccolo così e anche prima. E lo farò sempre”. La cantante americana, dunque, non si limita affatto ad esprimere i suoi sentimenti più profondi anche sul web coinvolgendo i fans che con grande amore ed emozione sono sempre pronti a commentare. Anche papà Albano ha scritto un messaggio al figlio: “49 anni di amore, auguri”.

