albano-distrugge-romina,-lo-sgarro-che-nessuno-si-aspettava.-lei-distrutta:-“colpa-di-loredana,-ecco-che-ha-fatto”

Nuova avventura per Albano Carrisi, che sarà alla conduzione della notte della Tarante, festa popolare che si tiene ogni anno in Puglia. Solitamente, il cantante sceglie al suo fianco una donna a lui cara e tutti ci saremmo aspettati di vedere Romina Power. Ma la sua ex moglie non sarà presente. Al suo posto, i cantanti de Il Volo: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Una notizia che ha sorpreso tutti gli amanti della coppia più amata dagli italiani, tornata a cantare insieme sui palchi più famosi solo da pochi anni, ma che sembrava di nuovo inseparabile.

Lavorativamente, Albano Carrisi ha subito di recente una delusione che non ha nascosto ai suoi fans. E’ stato infatti estromesso dalla giuria di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. L’esperienza su Rai 1 aveva deciso di farla insieme a sua figlia Jasmine, la piccola di casa avuta con Loredana Lecciso, per permetterle di affacciarsi nel mondo del piccolo schermo. Ma non è certo la prima volta che il cantante di Cellino San Marco partecipa a una trasmissione insieme a una figlia. Anni fa approdò su L’Isola dei Famosi insieme a Romina, avuta dal suo primo matrimonio.

Ma la donna che più di tutti ha condiviso con lui palchi e onori è sicuramente la ex moglie, Romina Power. Per anni, dopo il divorzio, la donna ha vissuto in America, dove si è data alla ricerca della sua primogenita, Ylenia, tragicamente scomparsa. Da qualche anno però ha fatto rientro in Italia e ha ripreso possesso di una casa proprio nella tenuta pugliese, dove Albano si è rifatto una vita insieme a Loredana Lecciso. Sicuramente, questo triangolo ha acceso la curiosità degli italiani. In moltissimi hanno sperato in un ritorno di fiamma tra la coppia più amata della musica nazionale.

Ma Albano Carrisi ha ribadito più volte di essere innamorato di Loredana Lecciso, pur avendo deciso di non metterle mai un anello al dito. Con Romina Power può condividere soltanto un palco. E’ stata lei a decidere di divorziare, arrecandogli un immenso dolore, e adesso è troppo tardi per tornare indietro. Mentre in un primo momento sembrava che almeno lavorativamente le cose tra i due andassero per il meglio, adesso sembra che il cantante ci pensi più di una volta a condividere un concerto con la sua ex moglie. Come dimostra anche la scelta di non averla al suo fianco durante la notte della Taranta.

Che in questa decisione c’entrino i burrascosi rapporti tra Romina Power e Loredana Lecciso? Le due donne non sono mai andate d’accordo. Nonostante gli sforzi, Albano Carrisi non è mai riuscito a costruire la famiglia allargata che ha sempre desiderato. E ultimamente, come si evince dalle varie interviste, le cose sono peggiorate. Ancora una volta gli ex coniugi si sono accusati a vicenda per la fine della loro storia d’amore. A settembre era previsto un tour insieme di tutte le tappe europee in cui sono acclamati. Non ci resta che domandarci se lo confermeranno o lo annulleranno.

