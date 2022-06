Albano dopo anni confessa tutto: “Ylenia non c’entra, Ecco perché Romina mi ha lasciato, Cosa le facevo. Sono pentito”

Albano Carrisi è tornato a parlare del suo matrimonio con Romina Power e del legame tra il divorzio e la scomparsa della loro primogenita. I due si sono conosciuti molto giovani: lei era una figlia d’arte e stava cercando il successo in Italia; lui era figlio di contadini del sud Italia, sempre alla ricerca del successo al nord. I due hanno lavorato insieme a diversi film musicali e tra una ripresa e l’altra si sono innamorati. Un amore nato davanti alle telecamere che ha fatto affezionare tantissimo i telespettatori, che ancora oggi covano la speranza ci sia un ritorno di fiamma tra loro.

Albano Carrisi e Romina Power hanno dato vita insieme a una bella famiglia composta di quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Impossibile dimenticare la tragica scomparsa della primogenita, Ylenia. Tutto è accaduto nella notte tra il Capodanno del 199e e il 1 gennaio del 1994. La ragazza stava frequentando strane amicizie e si era allontanata dalla famiglia per trasferirsi in America, dove viveva una vita semplice e senza averi. Non si è mai ritrovato il suo corpo, ma si sa che probabilmente è morta trascinata da un fiume. In molti danno al tragico evento la colpa della fine del matrimonio tra i due cantanti.

La scomparsa di una figlia, infatti, può mettere in crisi qualunque amore. E’ un evento che cambia le persone, che potrebbero ritrovarsi ad accusarsi a vicenda, a cercare un capro espiatorio invece che accettare la dura realtà. Nel caso della famiglia Carrisi, ricordiamo che Albano ha accettato l’idea della morte di sua figlia e ha deciso di andare avanti. Romina Power, dal suo canto, non si è mai data per vinta e ha continuato a cercare la giovane per anni e anni. Ma contrariamente a quello che tutti hanno pensato, non è stato il tragico evento a determinare il divorzio.

A raccontarlo è lo stesso Albano Carrisi che, intervistato da Maurizio Costanzo, ha parlato ancora una volta di quel periodo: “Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, nè lei me l’ha mai data. Evidentemente si era stancata di quel tipo di vita. Oggi sono riuscito a ritrovare quell’Albano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico e ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci. Abbiamo recuperato”.

Ma l’alchimia ritrovata sul palco non è durata poi molto. A pensare a fermarla è stata Loredana Lecciso, nuova compagna di Albano Carrisi con cui ha avuto altri due figli: Albano Jr e Jasmine. La donna non ha preso bene i titoli dei giornali che la volevano separata dal cantante e speravano in un ritorno di fiamma con Romina Power e l’uomo si è ritrovato a dover compiere una scelta.

Riguardo il passato, ormai quel che è fatto è fatto, ma tutto ha lasciato una profonda ferita: “Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo in uno tsunami esistenziale”. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

