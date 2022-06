albano-e-jasmine-carrisi-costretti-a-rinunciare-a-the-voice-senior:-“tutta-colpa-di-romina-power”

Albano Carrisi e sua figlia Jasmine non torneranno nella prossima edizione di The voice senior a causa degli impegni del cantante con la sua ex moglie, Romina Power. La prima stagione del talent show condotto da Antonella Clerici li aveva visti in veste di unico giudice insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Clementino. Non era la prima volta che l’uomo partecipava ad un programma televisivo insieme a una delle figlie. Anche loro infatti hanno seguito le orme del papà e sono diventate volti dello spettacolo italiano, spesso aiutate dal genitore che richiede la loro presenza.

Ma The voice senior è stata la prima esperienza per Jasmina Carrisi, la piccola di casa avuta dalla relazione con Loredana Lecciso. La giovane donna è una cantante, proprio come il suo papà, e sogna un futuro nel mondo del piccolo schermo. Per questo, avere la possibilità di comparire come protagonista nella prima serata del venerdì di casa Rai le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico italiano. Non solo dai telespettatori, ma anche dallo stesso Albano che più volte si è detto sorpreso dalle scelte di sua figlia in fatti di musica. Il programma ha quindi permesso loro di conoscersi meglio.

Ma Albano Carrisi e sua figlia Jasmine non sono stati riconfermati per la seconda stagione di The voice senior. Una scelta di Antonella Clerici che ha lasciato il cantante con l’amaro in bocca. Al loro posto è stata preferita Orietta Berti, reduce dal successo del Festival di Sanremo e di Mille, hit estiva cantata insieme a Fedez e Achille Lauro. Così, la coppia genitore figlia è rimasta a casa e la bella biondina si è dedicata al suo piano B: l’Università. Si è trasferita a Milano insieme a suo fratello e ha svolto il suo primo anno da giovane universitaria fuori sede. In attesa della prossima occasione televisiva.

Occasione che poteva presentarsi già a partire dalla prossima stagione. A quanto pare, Orietta Berti non potrà riconfermare la sua presenza a The voice senior per altri impegni. Così, si è parlato tantissimo di un ritorno di Albano Carrisi e sua figlia Jasmine. In molti vogliono rivederli insieme sul piccolo schermo, considerando anche che il cantante è amatissimo dai telespettatori italiani. Però sembra che l’uomo abbia già altri programmi per l’anno venturo. Programmi che non prevedono la presenza di sua figlia, né della sua compagna, Loredana Lecciso, ma che tirano in ballo la sua ex moglie, Romina Power.

Nel 2020 Albano Lecciso e Romina Power hanno partecipato come ospiti speciali al Festival di Sanremo, dove hanno annunciato il loro rinnovato sodalizio lavorativo. I due sarebbero dovuti partire per un tour in tutta Europa, ma la pandemia di Covid-19 ha fatto saltare i programmi. A ottobre, però, sembra che la coppia di cantanti potrà finalmente partire, per non deludere le aspettative del suo pubblico.

Per questo l'uomo non avrà il tempo di prendere parte a The voice senior. Ci domandiamo come la prenderà sua figlia Jasmine, ma soprattutto Loredana Lecciso, che dovrà rimanere a casa nella speranza che il suo uomo non le venga soffiato durante il tour.

