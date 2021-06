albano-e-romina,-la-power-ricorda-la-suocera:-“quel-gesto-ha-confermato-tutto”

Romina Power è tornata in tv, ospite dell’ultima puntata della prima stagione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La 69enne ha parlato a lungo della sua vita privata e professionale, facendo una menzione speciale della suocera Jolanda, scomparsa nel 2019 dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Romina Power aveva instaurato fin da subito un rapporto speciale con Jolanda, al contrario di Albano Carrisi che non è stato mai apprezzato fino in fondo dalla suocera, la diva di Hollywood Linda Christian. A Cellino San Marco Jolanda ha accolto come una figlia Romina e ha sofferto molto quando la Power ha lasciato il cantante pugliese.

Nel salotto di Serena Bortone Romina Power ha voluto svelare un aneddoto particolare e recente legato al suo rapporto con la suocera Jolanda:

“La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi”

E a proposito di Albano, Romina Power è felice di aver ripreso a cantare con l’ex marito. L’americana è conscia che sul palco, almeno artisticamente parlando, lei e il leone di Cellino San Marco restano una forza, una vera e propria potenza.

“Adesso è più divertente fare i concerti con lui. Ora, sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente. Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”

A Oggi è un alto giorno Romina Power ha inoltre confidato di essere single ma pronta ad innamorarsi di nuovo. La pittrice e cantante non vuole finire il resto dei suoi giorni da sola. Diversa la situazione di Albano Carrisi, che ha ritrovato una stabilità e tranquillità accanto a Loredana Lecciso.

Tra alti e bassi la coppia è ormai legata da ben venti anni. Di recente si era parlato di un nuovo addio ma Albano ha smentito tutto ribadendo che con Loredana ha finalmente raggiunto quella serenità che voleva da tempo. Con Romina Power solo grande affetto e sintonia nonché una collaborazione di lavoro.

Tra l’altro Albano e Romina stanno per diventare nonni per la terza volta: la figlia Cristel Carrisi è incinta di nuovo dopo Kay Tyrone, nato nel 2019, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2020. La presentatrice, cantante e scrittrice è sposata dal 2016 col miliardario croato Davor Luksic e vive a Zagabria, dove spesso viene raggiunta dai genitori.