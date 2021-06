albano-e-romina,-parla-la-figlia:-“un-incastro-perfetto,-sono-una-favola”

Albano Carrisi e Romina Power, un amore che continua a far sognare generazioni di italiani, nonostante da tempo si sia concluso e il cantante di Cellino San Marco si sia accasato assieme alla attuale compagna Loredana Lecciso. Ma come è risaputo, le favole sono eterne, perché nascondono una morale che vale per tutte le stagioni e per ogni tempo. E in effetti la vicenda dell’artista 69enne americana e del 78enne pugliese è una sorta di fiaba contemporanea. La vede così anche la figlia della coppia, Romina Carrisi, 34 anni, che ha parlato della love story dei genitori con Serena Bortone nello studio del talk di Rai Uno Oggi è un altro giorno.

Nel parlare di mamma e papà, alla figlia le si illumina il viso. E pazienza se la relazione a un certo punto è naufragata. Ciò che più conta è che Albano e la Power non si sono mai allontanati definitivamente, come spesso accade alla maggior parte degli ex mariti e delle ex mogli dopo una separazione. Stima e affetto non sono mai mancati, nonostante tutto. E infatti ancora oggi l’ex coppia sale sul palco assieme, facendo rivivere le canzoni che hanno segnato un’epoca.

“In un certo senso sono una favola dei giorni d’oggi – racconta la 34enne Carrisi -, si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”.

Nel corso della chiacchierata con Serena Bortone, Romina ha anche ricordato i suoi nonni materni. In particolare ha posto attenzione sull’amore sbocciato tra suo nonno, Tyrone Power (attore hollywoodiano americano), e sua nonna, Linda Christian (attrice hollywoodiana messicana). Nel ricordare la relazione, ha parlato di un vero e proprio colpo di fulmine. La 34enne, ghiottissima di aneddoti riguardanti la sua famiglia, ha rimembrato il primo incontro avvenuto tra Tyrone e Linda in un hotel di Roma. Scoccò la scintilla, che poi divenne fuoco ardente tanto che le due star non si dissero più addio dopo essersi conosciuti nella Capitale.

A proposito di nonna Linda, la 34enne ha aggiunto di averla conosciuta solo in tenera età e di averla vista di rado in quanto viveva in Italia mentre la Christian dimorava negli Stati Uniti D’America. “L’ho vissuta di più negli ultimi giorni purtroppo. Ricordo questa donna, che ha avuto un cancro, che viveva anche la vita in modo poetico”, ha concluso Romina.