Insieme professionalmente e uniti nella vita fino al 1999 Albano e Romina Power hanno conquistato il successo grazie alla loro musica e al talento dimostrato sul palco italiano ma anche quello internazionale. Iconici, il pubblico li ha sempre amati come artisti ma anche come coppia, sono riusciti a dare vita ad una bellissima famiglia fino al loro divorzio percepito dal pubblico con immenso dispiacere.

Albano Carrisi Solonotizie24

Albano Carrisi: “L’ho aspettata per 8 anni…”

Dopo un periodo di distanza Albano e Romina sono riusciti a superare i loro contrasti e solo da qualche anno sono tornati a cantare insieme per la gioia del loro pubblico. Prima del Covid avevano in programma un tour nell’Europa dell’est dove sono molto amati e oggi sono pronti, pandemia permettendo, a riprendere il loro lavoro. Com’è noto il cantante d Cellino San Marco ha intrapreso un nuovo percorso famigliare con Loredana Lecciso che gli ha dato due figli ma questo non ha impedito a Romina e l’ex marito di tornare a lavorare insieme.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa Albano ha rivelato che a porre fine al matrimonio è stata Romina, lui non l’avrebbe mai lasciata: “Ma fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, Romina: è stata lei ad andarsene…” il cantante ha poi aggiunto che l’ha attesa per ben 8 anni sperando che cambiasse idea, poi ha incontrato Loredana e si è dato un’altra possibilità. Albano ha così confermato che a chiudere definitivamente la relazione è stata Romina decisa a guardare avanti e non voler continuare ad essere la signora Carrisi.

AlBano e Romina fonte Instagram

Albano: “Io e Romina? Oggi siamo come fratello e sorella”

Albano è oggi è sereno, il rapporto con Romina Power ha superato ogni dissapore, sono genitori e nonni felici e la loro relazione si è evoluta non solo professionalmente ma anche a livello umano. Ospite di Verissimo il cantante ha voluto precisare che Romina è come una sorella: ““Siamo come fratello e sorella”.

L’artista di Cellino San Marco rivela che l’amore che c’era con l’ex moglie con il tempo si è trasformato, ora è una bellissima amicizia fatta di scambi d’opinione ma anche di consigli sinceri.