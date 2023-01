Albano fa infuriare Romina e i figli avuti da lei: parteciperà al reality con Jasmine e Loredana. Fan in delirio

Jasmine Carrisi è la primogenita della coppia Loredana Lecciso – Al Bano. I suoi genitori, come è risaputo, sono sempre al centro del gossip e dei pettegolezzi. Spesso si è scritto di una loro rottura, nonostante siano ancora uniti e molto affiatati. Ma, senza dubbio, il frutto del loro amore sono i due figli, Jasmine appunto e Al Bano JR detto Bido.

Il legame tra i due fratelli è molto solido così come quello con i genitori. La ragazza, infatti, vuole lanciare una serie tv per far conoscere meglio al pubblico tutta la sua famiglia e anche l’amore che li unisce. Jasmine Carrisi è ormai una donna di vent’anni ed è sempre più convinta di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. L’abbiamo già vista spesso in tv.

È stata spesso ospite di Mara Venier per parlare di sé ma anche del rapporto con i suoi genitori. Proprio con Al Bano ha partecipato a The Voice come giudice, portando una ventata di freschezza nel suo team. Jasmine, inoltre, è un’influencer che vanta di migliaia di followers su instagram. Spesso condivide momenti della sua giornata, comunica con coloro che la seguono con tanto affetto quotidianamente. Inoltre, ha anche registrato un singolo insieme a suo padre e a Clementino intitolato “Nessuno”, una hit estiva che ha riscosso un grande successo.

Nonostante ciò, Jasmine ha vissuto anche dei periodi molto difficili e bui legati al bullismo. In una recente intervista, infatti, si è confessata a cuore aperto. “Come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio alle elementari in cui un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip.

Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”. Leggi anche: Jasmine Carrisi, frecciatina al veleno contro Romina Power. “Ecco perchè vuole tornare qui”. I fan si scatenano Senza dubbio, quindi, il ciclone mediatico che continua a travolgere i genitori, ha sempre avuto peso anche sui figli. Jasmine oggi, però, è maturata e ha addirittura deciso di rendersi protagonista di una serie tv in cui racconta della sua famiglia.

Lo ha comunicato proprio durante la recente intervista Nuovo Tv che uscirà la settimana prossima. Non si sanno ancora tutti i dettagli precisi ma è noto che in onda su Real Time e farà parte del gruppo Discovery e che tra i protagonisti, oltre a lei, ci saranno anche suo fratello e i genitori. La sua scalata verso il successo e il mondo dello spettacolo, dunque, non si arresta.

Albano fa infuriare Romina e i figli avuti da lei: parteciperà al reality con Jasmine e Loredana. Fan in delirio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

