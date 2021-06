Coinvolto indirettamente ma anche a sua insaputa in una polemica fraintesa Albano è intervenuto per fare chiarezza in merito alla divisione della sua eredità in particolare alla gestione della sua tenuta e azienda agricola. I dubbi sul fatto che il cantante avesse ceduto parte delle sue proprietà a Bido secondogenito nato dalla relazione con Loredana Lecciso sono sorti in seguito alle dichiarazioni rese dalla sorella Jasmine ad un noto magazine: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta.”

Albano-Carrisi solonotizie24

Albano Carrisi: “E solo una fake news”

Le parole dell’intraprendente ragazza hanno avuto subito un eco mediatico e hanno fatto pensare che Albano avesse ignorato gli altri figli a favore del minore dei suoi eredi. Intervistato da TGcom il cantante ha voluto porre fine alla polemica precisando d’aver già suddiviso in parti uguali il suo patrimonio e d’aver già donato il 10% dell’azienda agricola ad ogni figlio: “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli.”

Albano ha poi precisato che la frase detta da Jasmine è stata interpreta male e ha dato vita ad una serie di fake news sulla sua famiglia davvero fuori luogo che vanno immediatamente arrestate: “È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”. Nonostante due unioni diverse, entrambi molto importanti per Albano i figli sono per lui tutti uguali e come genitore non potrebbe preferirne uno ad un altro.

Albano-Carrisi fonte Instagram

Albano: “E’ stata una frase mal interpretata”

Le dichiarazioni d‘Albano pongono fine ad una polemica sterile nata da una frase mal interpretata. Il cantante non farebbe mai dei favoritismi nei confronti dei suoi figli anche perchè ha dichiarato in modo ironico che il suo sonno eterno lo vuole vivere in pace: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace.”

Oltre ad essere un cantante di successo internazionale Albano ha dato vita ad un’azienda agricola fiorente, produce vino ma anche olio e ha una tenuta molto grande con diverse case situate. Una rendita non indifferente che Albano ha già suddiviso in parti uguali ai suoi figli e non potrebbe essere diversamente.