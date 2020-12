Albano ha già scavato la fossa | Rivelazione shock : cantante pronto al funerale

Albano Carrisi ancora una volta si trova nel mirino della polemica per via di alcune dichiarazioni rilasciate di recente. Il cantante è pronto a scavare una fossa profonda tre mesi, per mettere lì la bara e celebrare il funerale.

Il cantante di Cellino San Marco durante questo 2020 ha dovuto dire addio a delle persone molto care per lui, portate via dal Coronavirus. Nella prima parte della quarantena, ad esempio, Albano Carrisi ha annunciato in diretta televisiva come un suo caro amico fosse stato contagiato dal Covid inaspettatamente. La drammatica notizia però è arrivata pochi giorni dopo, quando il cantante e anche Romina Power hanno dato il triste annuncio della dipartita del loro amico Detto Mariano.

Da quel giorno in poi il virus non ha mai arrestato la sua corsa, ed ecco che persino Albano Carrisi è pronto a mettere in atto un piano al quale starebbe già lavorando da tempo.

Albano Carrisi: confessione shock

Nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo ancora una volta Albano Carrisi e le sue dichiarazioni, soprattutto in queste settimane durante le quali ci troviamo tutti costretti a dover affrontare la seconda ondata di contagi da Covid-19.

In diverse occasioni Albano Carrisi ha avuto modo di spiegare come la pandemia abbia messo per certi versi i suoi impegni lavoratiti in panchina, data l’impossibilità di viaggiare anche lo svantaggio nel proporre adesso i live con Romina Power. A subire delle conseguenze evidenti sono state anche le Tenute, nonostante il cantante di Cellino San Marco abbia gestito il tutto in modo assolutamente eccellente. A tenere banco nel mondo delle news, però, ecco che troviamo una confessione shock. Ecco di cosa si tratta.

“Ho scavato una fossa”

Durante la prima fase della pandemia da Covid-19 Albano Carrisi, in diverse occasioni, ha detto di essere pronto a celebrare il funerale del virus nel momento in cui fosse stato trovato un vaccino in grado di metterlo ko come succede durante un incontro di box.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AL BANO (@albano_fans)

A ribadire lo stesso concetto anche in questa seconda fase della pandemia è stato appunto Albano Carrisi che in occasione di un’intervista rilasciata a Libero ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Vi confesso che ho già pensato a scavare una fossa, profonda 3 metri. Ho già acquistato la bara e ho fatto scrivere Corona Virus”.

