Albano , il cappello nasconde un segreto | Ecco perchè è costretto a indossarlo

Albano è uno dei cantanti più famosi e amati dal pubblico, autore di canzoni indimenticabili. Lui è sempre impeccabile in tutte le sue esibizioni, anche nel look, ma sicuramente qualcuno avrà notato il suo cappello sempre presente.

Albano è un intramontabile performer conosciutissimo in Italia, ma apprezzato anche in Europa che da decenni rallegra le nostre vite con le sue stupende canzoni e la sua bellissima voce.

Ha lasciato la sua terra ancora giovanissimo per trovare la sua strada in campo musicale a Milano, mentre lavorava al ristorante Il dollaro ha avuto l’occasione di incontrare Pino Massara grazie al quale ha potuto fare un provino per una casa di produzione che cercava nuovi talenti. Su di lui, la sua carriera e successi sappiamo molte cose, c’è però una curiosità sul suo aspetto che non sarà passata inosservata, il suo cappello.

Albano: i mesi di stop e la ripartenza

Il cantante ha trascorso questi mesi difficili caratterizzati dal blocco di eventi e concerti e timore per il contagio da Covid presso la tenuta di Cellino San Marco, suo paese di origine, insieme con la compagna Loredana Lecciso e i due figli minori: Albano jr. e Jasmine. E’ uscito dalla sua tana solo per il programma The Voice Senior dove è stato giudice insieme alla figlia più piccola. Questa è stata l’occasione per rinsaldare il loro legame dal momento che li separano quasi 60 anni.

Di recente il cantautore pugliese ha ufficializzato il suo ritorno insieme a Romina Power. Non si tratta però di un ritorno di fiamma come potrebbero sperare i fan della coppia, ma di un tour in Romania che l’anno scorso fu annullato per la pandemia e che, se tutto andrà bene, potrebbe riprendere il prossimo novembre. Nel frattempo lui è già pronto e scattante, vaccinato e ansioso di tornare in pista.

Perché il cappello? La spiegazione

Forse a qualcuno non sarà sfuggito l’onnipresente cappello bianco con striscia nera che lo showman sfoggia con grande disinvoltura, come se fosse quasi un prolungamento del suo corpo. Nella trasmissione Settimana Ventura, condotto da Simona Ventura, Vincenzo Crispino di Il Collegio, aveva chiesto il motivo di quella scelta.

LEGGI ANCHE—-> Ambra Angiolini e Renga: dopo anni i motivi dell’addio | La triste verità

LEGGI ANCHE—-> Eleonora Daniele, addio per sempre alla tv: i motivi spiazzano i fan

Albano ha voluto dare non una ma ben due risposte a questa domanda, forse intuendo che non si trattava di una curiosità esclusiva di Crispino, ma di tanti. Il primo motivo riguarda la perdita di capelli che così può essere nascosta agevolmente. Il secondo è di natura affettiva. Infatti questo era un accessorio che anche suo padre amava indossare, facendo così lui si sente più vicino al genitore che non c’è più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

L’articolo Albano , il cappello nasconde un segreto | Ecco perchè è costretto a indossarlo proviene da Political24.