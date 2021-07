albano,-il-figlio-bido-attaccato-sui-social-“devi-dire-grazie-a-tuo-padre-e-a-romina-no-a-tua-madre”-e-lui-risponde-al-veleno

Albano e Loredana Lecciso stanno vivendo un momento d’oro da un punto di vista personale e privato che non hanno nascosto al pubblico che li ama e li segue. Dopo il lockdown hanno dichiarato di essersi riscoperti più innamorati che mai e la loro famiglia allietata dai due figli, Jasmine e Bido è una forza per tutti e 4. Anche Jasmine recentemente ha detto che i suoi genitori che sono sempre molto presenti nella sua vita, le infondono una forza e una sicurezza della quale lei non potrebbe mai fare a meno.

Di solito sui giornali di gossip si parla spesso di Jasmine che ha ormai 19 anni e che sta muovendo i prima passi nel mondo della musica che lei ama e della televisione. Infatti, l’anno scorso partecipò in coppia con il padre Albano in giuria a The voice senjor e di quell’esperienza fu felicissima. Invece, per quest’anno, per la prossima edizione che inizierà in autunno, Albano ha fatto sapere che lui e la figlia non sono stati riconfermati anche se non ne conosce il motivo e ha anche esternato, tra l’altro il suo dispiacere perchè avrebbe tanto voluto rifare il programma.

Bido e la polemica sulla gestione della tenuta di famiglia

Di solito sui giornali di gossip si parla di Jasmine, la figlia più grande di Albano e Loredana Lecciso e pochissimo di Bido che fa una vita molto più ritirata. Qualche giorno fa, a seguito di qualche dichiarazione di Jasmine, molti intesero che nei programmi di Albano c’era l’intenzione di affidare la gestione futura della sua tenuta solo a Bido escludendo gli altri figli. Poi è intervenuto Albano a chiarire di avere già equamente diviso tutto il suo patrimonio tra i figli. Bido però ha terminato il liceo e pare che andrà a studiare in Svizzera.

Bido attaccato sui social risponde a tono agli haters

Qualche giorno fa, Bido è stato attaccato sui social , infatti hanno scritto che i due figli che Albano ha avuto da Loredana, sono solo dei viziati ma la loro fortuna non la devono a se stessi ma al padre e a Romina Power e non certo alla mamma Loredana Lecciso. A quel punto Bido ha risposto con parole di fuoco

: “Purtroppo sei scema in c***”.