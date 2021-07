albano,-la-figlia-jasmine-carrisi-decisa-rivela-“anche-se-…”

Jasmine Carrisi, la figlia ventenne di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, continua a trovarsi giorno dopo giorno al centro dell’attenzione mediatica. Sulla ragazza fino allo scorso anno si avevano poche informazioni proprio perché i suoi genitori avevano scelto di tenerla lontana dal mondo dei media. Ma dopo aver concluso il suo percorso di studi presso il liceo linguistico ecco che la giovane ha scelto di dare una piega diversa alla propria vita scegliendo di fare ingresso nel grande e complicato mondo della televisione e della musica. Adesso la ragazza sembrerebbe essere pronta a lasciare la grande tenuta di papà Al Bano per andare a vivere a Milano.

Il successo di Jasmine Carrisi

Bella e intraprendente. Jasmine Carrisi ha solo 20 anni ma giorno dopo giorno si fa sempre più strada nel mondo della televisione e della musica raccogliendo anche parecchi consensi. La giovane donna ha dato inizio alla sua carriera discografica pubblicando lo scorso anno un singolo intitolato ‘Ego’. Il brano non ha ottenuto un grande successo in ascolti ma la sua copertura mediatica è stata davvero incredibile. Un anno dopo, ovvero poche settimane fa, la giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è tornata a pubblicare un secondo singolo intitolato ‘Calamite’. A tal proposito la giovane, nel corso di una recente intervista concessa a Diva&Donna ha dichiarato “Il primo singolo lo avevo registrato quasi per gioco, non era destinato alla pubblicazione, questo è il mio genere davvero”.

La richiesta di papà Al Bano

Jasmine Carrisi nel corso dell’intervista concessa a Diva&Donna ha rivelato il significato del brano “Calamite” lanciato poche settimane fa affermando che questo rivela quello che è il grande bisogno di “ritrovarsi vicini alle persone dopo un anno in cui ci si è visti solo a distanza, in videochiamate. Anche alla voglia di calamitare belle vibrazioni”. Nonostante la giovane si stia facendo strada nel mondo della musica e della televisione, grazie anche alla partecipazione a The Voice Senior, ecco che papà Al Bano le ha fatto una particolare richiesta che la giovane ha accolto senza problemi. Nello specifico il padre le ha chiesto di continuare gli studi in modo tale da poter avere una valida alternativa nel caso in cui la carriera televisiva o musicale non dovesse andare bene. La ragazza si è così iscritta all’università e frequenta le lezioni online.

Il grande passo

La vita di Jasmine Carrisi nelle prossime settimane cambierà davvero molto. La ragazza, infatti, ha preso una decisione molto importante ovvero quella di lasciare la tenuta di Al Bano e trasferirsi a Milano dalla sorella. “Anche se questo posto mi piace tantissimo, ora sono pronta alla vita della grande città”.