Albano, la figlia Jasmine senza mezzi termini “Papà mi ha detto che …”

Jasmine Carrisi è la giovane figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, sempre più spesso al centro dell’attenzione mediatica. La ragazza ha recentemente rilasciato una lunga intervista al periodico ‘Ora’ nel corso della quale si è raccontata rivelando alcuni particolari della sua vita privata oltre che professionale. La giovane ha parlato di papà Albano e di quanto l’abbia aiutata in questi anni, ma ha anche parlato di mamma Loredana e dei suoi consigli.

Le parole di Jasmine Carrisi su papà Albano

Bellissima, ambiziosa e con il desiderio di intraprendere una lunga carriera musicale come il papà. Queste sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. La giovane, che ha solamente 20 anni, sta cercando sempre di più di farsi strada nel mondo della musica. Ma se per molti essere figli d’arte rappresenta un grande vantaggio ecco che in realtà molto spesso la loro carriera non è semplice e anzi al contrario si trovano a dover superare diversi ostacoli. A tal proposito Jasmine Carrisi nel corso dell’intervista concessa al periodico ‘Ora’ ha rivelato quelle che sono state le raccomandazioni fattele dal padre fin da quando era solamente una bambina. “All’inizio, quando ero piccolina, papà mi ha sempre sconsigliato di entrare a far parte di questo mondo finché non fossi cresciuta. Mi metteva in allerta, diceva “Stai attenta perché non è facile”, queste le parole della bellissima Jasmine la quale ha poi proseguito sottolineando che a prescindere da qualsiasi cosa ciò che più di tutto le piace fare è ascoltare la musica e allo stesso tempo anche studiarla.

L’esperienza a The Voice Senior

Oltre ad aver già condiviso due singoli che hanno ottenuto un discreto successo Jasmine Carrisi ha anche avuto la grande opportunità di partecipare, in veste di giudice, all’ultima edizione di The Voice Senior in compagnia del padre Albano. Per la giovane è stata un’esperienza molto importante che le ha permesso di poter crescere molto. “Mi sto facendo una mia cultura personale e The Voice mi ha aiutata molto. E’ stato importante per costruire il mio bagaglio. Ho preso molto da tutti loro”, queste nello specifico le sue parole.

I consigli di mamma Loredana

Jasmine Carrisi può quindi contare da una parte sui consigli di papà Albano e allo stesso tempo anche su quelli di mamma Loredana, anche se questi riguardano diversi ambiti. Il padre si esprime infatti sul mondo della musica e dello spettacolo mentre invece la madre, così come ha rivelato la stessa Jasmine, desidera darle dei consigli legati al mondo della moda. “Cerca di darmi consigli in fatto di look, però abbiamo dei gusti molto diversi”, queste le parole della ragazza.