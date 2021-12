Albano lascia Loredana e viene beccato con Romina, lui confessa: “Non l’ho dimenticata. Cosa c’è tra noi”. Fan in delirio

Albano è un grandissimo interprete della musica nostrana che nella sua carriera può vantare 26 dischi d’oro e 8 di platino. Ultimamente oltre a partecipare a Ballando con le stelle è in tour internazionale con l’ex moglie mentre ha lasciato a casa la sua compagna, Loredana Lecciso. I due tra l’altro sono stati beccati insieme in una serata davvero particolare. Ma di quale serata si parla con Romina?

Albano, in questo momento, muore dalla voglia di tornare a danzare a Ballando con le stelle insieme alla sua partner Oxana Lebedew che si era infortunata proprio all’inizio delle competizioni. La coppia punta tutto sul ripescaggio salvifico che potrebbe riportarli in gara nonostante la loro assenza prolungata.Il cantautore di recente ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda a tutti i fan l’appuntamento di sabato sera col rinnovo a votarli sull’account ufficiale del talent show. Ma che cosa è successo con Romina? ( continua dopo la foto)

Albano, ‘beccato’ proprio con Romina

Albano e Romina Power si sono incontrati ancora molto giovani ed è scattato subito il colpo di fulmine. Lei figlia di famosi attori americani e lui, invece, cantante pugliese che cominciava a farsi largo nel panorama musicale di quell’epoca. Il loro matrimonio nel 1970 e così iniziò ufficialmente la loro meravigliosa storia d’amore che ha appassionato milioni di persone e che ha sancito anche un’unione professionale.

La coppia infatti ha avviato un sodalizio artistico che è durato fino al 1995 per poi riprendere nel 2013. Nelle loro canzoni trasparivano i forti sentimenti l’uno per l’altra, il loro amore, la loro passione. Insieme hanno affrontato tante sfide, creando una bellissima famiglia. Per questo l’annuncio della loro separazione ha lasciato allibiti tutti i loro fan che da allora sognano di rivederli insieme. E adesso di quale serata indimenticabile si parla? Come mai Albano è stato beccato con l’ex moglie?

Una serata davvero speciale

E’ vero che Albano e Romina non stanno più insieme da tempo e che ognuno ormai ha la propria vita, ma per i fan è sempre un piacere rivederli insieme. L’occasione è stata quella di un’opera a teatro, per la precisione la Tosca in scena al Teatro dell’Opera di Roma. A pubblicare alcuni scatti, in cui si vedono i due ex coniugi insieme all’amico Tony Renis e alla figlia Romina Junior è stata proprio quest’ultima.

La giovane ha scritto che Vissi d’arte era la sua canzone preferita da bambina e che sentirla dal vivo, per la prima volta, insieme al padre è stata un’emozione fortissima. “Una serata indimenticabile”. Infine, un fan ha notato la riunione famigliare e ha scritto: “che bello vedervi insieme“. Insomma Albano ha dedicato una serata alle sue Romina, ma come l’avrà presa Loredana? stando alle voci, non tanto bene…

