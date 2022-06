Albano nella bufera, ha confessato chi è il suo figlio preferito: “Ecco a chi lascerò tutto”

Albano Carrisi ha svelato che la sua cocca è Cristel, la terzogenita nata dal matrimonio con Romina Power. In tutto sono sei i figli avuti da cantante: quattro dal suo primo rapporto e due dal secondo. Impossibile dimenticare la prima in assoluto, Ylenia, la cui scomparsa ha devastato la famiglia. La ragazza è scomparsa in America nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 e il suo corpo non è stato mai ritrovato. Il cantante ha dovuto accettare l’idea che sua figlia non sarebbe mai più tornata a casa. Al contrario la sua compagna non si è mai rassegnata, e ha sempre sperato in un suo ritorno.

Un evento che ha segnato anche il loro matrimonio, terminato di lì a poco. Intanto la vita di Albano Carrisi è andata avanti e l’uomo si è legato alla show girl Loredana Lecciso, con la quale ha formato una nuova famiglia. Oggi quasi tutti i suoi figli sono in Italia ed è lecito domandarsi chi sia il suo preferito. A quanto pare però non c’è dubbio e la risposta è stata data da lui stesso: si tratta di Cristel, che il papà definisce solida e determinata. Figlia d’arte, la ragazza è stata una cantautrice, ma poi ha trovato la sua strada nel mondo della moda ed è diventata un’affermata stilista.

Nel 2016 ha sposato l’imprenditore Davor Luksic ed è stata la prima a regalare ai genitori la gioia di diventare nonni, per ben due volte. A quanto pare è proprio Cristel ad avere il rapporto migliore con Albano Carrisi. A quanto pare Albano pensa sia proprio lei la sua vere erede artistica. E’ lei infatti quella che somiglia di più al papà e di cui avrebbe preso anche il carattere.

Sappiamo infatti che con gli altri due figli nati dal primo matrimonio le cose non vanno per il meglio. A quanto pare il secondogenito Yari non rivolge più la parola a suo padre. Anche lui è diventato un musicista, una scelta prevedibile dal momento che sin da piccolo è stato portato nei vari tour con di Romina Power e suo marito. Adesso è diventato anche un viaggiatore e spesso è lontano dall’Italia.

Forse per questo Albano non lo ha scelto come erede dell’azienda vinicola di Cellino San Marco, preferendogli il figlio avuto con Loredana Lecciso, Albano Jr. Una decisione che Yari non gli ha mai perdonato e che ha portato alla rottura del loro rapporto. Anche con l’ultima arrivata, Romina Jr, le cose non sono sempre state rose e fiori. Anche lei appassionata d’arte, ha scelto la strada della fotografia ma è anche un volto noto del piccolo schermo. Negli ultimi due anni l’abbiamo vista come ospite fissa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e spesso è stato affrontato l’argomento famiglia.

Una puntata in particolare ha visto lo stesso Albano Carrisi ospite della trasmissione. I due hanno discusso e il cantante ha dato la colpa alla lontananza vissuta dopo il divorzio con Romina Power, che si è trasferita in America insieme ai figli. Sembra che le cose vadano meglio con la piccola Jasmine, nata dal legame con Loredana Lecciso. Ultimamente i due hanno vissuto insieme l’esperienza di coach di The voice senior, esperienza che li ha legati molto. Il cantante nel corso della trasmissione ha riscoperto sua figlia: “Ti sto studiando. E’ la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo. Pensavo fossi solo rap e trap e invece c’è molto altro”.

