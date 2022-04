albano-piange-in-diretta-per-romina:-“non-volevo-andasse-via-da-cellino,-la-rivoglio-con-me”.-loredana-distrutta,-fan-in-delirio

Albano Carrisi è scoppiato in lacrime davanti le immagini della sua ex moglie che Silvia Toffanin gli ha mostrato a Verissimo. Il cantante è stato ospite della famosa trasmissione di interviste condotta dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi, che quest’anno è stata raddoppiata, andando in onda sia il sabato che la domenica. Lui è apparso in forma come sempre, anzi dimagrito, insieme al suo immancabile cappello. Finalmente ha svelato il segreto della sua forma smagliante e della sua vita sana: “La tempra contadina mi salva da sempre”, e infatti lui è proprio figlio di contadini del Sud Italia.

Albano Carrisi è sempre rimasto legato alla sua terra, alle sue origini e alle sue tradizioni. Pur essendo diventato un cantante di fama mondiale, non ha mai voluto lasciare Cellino San Marco. Anzi, ha ingrandito la sua tenuta e ha creato un suo marchio di vino terrone. Queste tradizioni, probabilmente, ha cercato di trasmetterle anche a Romina Power, giovane ragazza americana orfana dei genitori e in cerca della sua strada. Nonostante l’amore forte che li ha uniti, però, la donna non è mai riuscita ad abituarsi alla mentalità ristretta del sud Italia e alla forte gelosia del suo uomo.

Così, dopo anni di amore e quattro figli insieme, ha scelto la libertà ed è tornata in America. Una scelta che ha lasciato Albano Carrisi disperato e depresso. Una scelta che il cantante ancora oggi non riesce a spiegarsi, come ha rivelato a Verissimo: “Lei solo sa il perché e così le vite si sono divise. Non mi sarei mai aspettato una sua partenza”. Nonostante questo, gli anni passati insieme sono rimasti nei cuori di entrambi. In particolare, Romina Power ha conosciuto grazie al suo ex marito l’importanza della famiglia e le coccole di una matrona. La mamma di lui, infatti, era molto legata alla giovane e l’ha accolta in casa come una figlia.

Proprio a Verissimo Romina Power ha raccontato questo legame speciale: “Mi adorava. Mia suocera aveva un’ingenuità quasi da bambina. Con lei abbiamo cresciuto i quattro figli, io non avevo balie o babysitter, c’era lei insieme ai miei bambini che mi adorava. Nel 2013 io e Albano abbiamo fatto questo concerto a Mosca, la prima volta che siamo tornati insieme sul palco dopo la separazione personale, e quando l’ha saputo ha voluto pagarsi da sola il biglietto per arrivare lì. Ha comprato un biglietto per sentirci in prima fila, buttandosi anche verso di me per abbracciarmi. Neanche mia madre l’avrebbe fatto”.

Silvia Toffanin non si è lasciata sfuggire l’occasione di mostrare ad Albano le dolci parole dette da Romina Power nei confronti della sua mamma defunta. Quel che nessuno si aspettava è stata la reazione del cantante, che è scoppiato in lacrime. L’uomo è riuscito solo a dire, tra le forti emozioni, che la vita lo ha messo di fronte ad eventi inaspettati che però bisogna affrontare. La mamma infatti è morta dopo una brutta malattia e il Carrisi le è rimasto accanto fino all’ultimo momento. Sempre impeccabile e forte, vedere la sua ex moglie ricordare la sua mamma lo ha fatto sciogliere come mai.

