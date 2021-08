albano,-roberto-alessi-svela-un-particolare-che-nessuno-fino-ad-ora-sapeva

Albano Carrisi continua ad essere uno dei cantanti e cantautori, ma anche personaggi del mondo della televisione tra i più amati di sempre. Non è di certo un mistero il fatto che sia uno dei personaggi maggiormente richiesti come ospiti nelle varie trasmissioni televisive. È stato per tanti anni al centro del gossip per la sua storia d’amore piuttosto travagliata e tormentata con Romina Power. In seguito alla fine della loro storia d’amore, poi sembrerebbe che Albano sia riuscito a rifarsi una vita al fianco di Loredana Lecciso, la donna con la quale sta insieme da oltre vent’anni e dalla quale ha avuto altri due figli. Insomma sembra che la sua vita privata sia davvero sotto gli occhi di tutti praticamente da sempre. Eppure in questi giorni, a svelare un retroscena riguardo la vita privata di Albano è stato proprio lui Roberto Alessi. Quest’ultimo è il direttore di Novella 2000 e sembra che a Morning news abbia voluto lanciare una indiscrezione sul cantante di Cellino San Marco.

Albano Carrisi ospite a Morning News

Il cantante di Cellino San Marco pare si trovasse in collegamento con Morning news direttamente dalla sua tenuta che si trova a Cellino San Marco in Puglia. Pare che ci fosse anche lui Roberto Alessi, il quale dopo aver scherzato con il noto cantante di Cellino e fatto anche qualche chiacchierata sembra abbia iniziato a elogiare Albano. Ad un certo punto però, si sarebbe lasciato andare ad alcune inedite rivelazioni sulla vita privata del noto cantante pugliese.

Roberto Alessi parla del padre del cantante di Cellino, Don Carmelo

Sembra che Roberto abbia voluto nello specifico parlare di un uomo che è stato molto vicino ad Albano per tanti anni ovvero il Padre Don Carmelo. Quest’ultimo è stato sicuramente per il cantante di Cellino un vero e proprio punto di riferimento oltre che il suo maestro di vita, che gli ha insegnato non soltanto il senso del lavoro ma anche il valore dei sacrifici. “Oggi si ha la sensazione che certi genitori restino bambini”. Questo ancora quanto dichiarato dal noto giornalista il quale ha ricordato come Carmelo sia stata una persona molto umile che però è stato tanto di aiuto perché ha dato anche lavoro a diverse persone.

I retroscena sulla vita del cantante

Albano sembra sia stato molto legato alla figura del padre, che ricorda ancora con tanto affetto nel corso delle sue interviste rilasciate in questi anni. Il cantante pare che in onore proprio di Don Carmelo abbia aperto nella sua tenuta l’ azienda vinicola Carrisi. Non è finita qui visto che Roberto Alessi, che tra l’altro conosce bene Albano Carrisi e la sua famiglia, ha continuato parlando e raccontando alcuni retroscena della vita del cantante di Cellino San Marco. “Ha un’ospitalità incredibile”, ha dichiarato ancora il giornalista. Quest’ultimo poi sembra abbia raccontato un fatto accaduto il giorno prima. Un gruppo di giovani di diversamente abili, pare di fosse recato nelle sue terre per una visita. Il cantante così li ha personalmente accompagnati nelle scuderie e nella sala di incisione privata, facendoli divertire.