albano,-romina-power-prima-affitta-un-trullo-a-cellino-ma-poi-…

Albano e Romina Power non sono più una coppia da tantissimi anni ma la loro storia d’amore continua a far sognare intere generazioni. Quando si pensa a loro due non scorrono nella mente le immagini di oggi ma quelle degli anni 70 quando giovani, felici e con i quattro figli al seguito, giravano l’Italia per lavoro e per vacanza e sembrava che quella vita li appagasse completamente. Poi hanno vissuto tragedie e dolori molto forti e dopo anni di lontananza e di guerre si sono ritrovati ma non come coppia nella vita ma solo come coppia nel lavoro e pare che si accontentino di questo visto che altro è ormai lontano e non più recuperabile. E se Albano, negli anni, si è rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso ai loro due figli ormai ragazzi, Jasmine e Bido, Romina Power è rimasta sola e spesso viaggia insieme a Yari con il quale condivide l’amore per i paesi asiatici.

Romina Power ha affittato un trullo a Cellino San Marco

Romina Power non ha mai fatto mistero di amare profondamente la campagna pugliese, di aver vissuto nella tenuta del marito giorno felici e indimenticabili e di avere cresciuto i suoi 4 figli insieme a nonna Jolanda, la mamma di Albano a cui era legatissima.

Qualche giorno fa si era saputo che Romina Power avesse affittato un trullo nelle campagne di Cellino San Marco, vicino la tenuta di Albano.

E la ha trascorso diversi giorni ma poi è accaduto qualcosa per il quale la bellissima Romina ha deciso di andare via.

Romina Power va via da Cellino perché c’è un: “Clima pesante”

Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti ha fatto sapere che, dopo l’arrivo di Romina Power a Cellino san Marco, pur vivendo in un trullo separato dalla tenuta, la situazione è stata, ben presto, insostenibile tanto che Romina ha deciso di andare via.

Era stata la stessa Romina, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno a raccontare di avere affittato un trullo ma il settimanale Nuovo ha fatto sapere che: “L’informatrice racconta di un clima pesante, con Loredana Lecciso e Romina Power nervose. Quindi la soluzione più logica era quella di un allontanamento volontario di Romina”.

Il settimanale Nuovo ha contattato Loredana a cui ha chiesto se fosse vero che la Power stesse soggiornando in un trullo vicino a loro e lei ha risposto: “Se l’ha detto Al Bano, è vero: lui non dice mai bugie”.

Sempre da Serena Bortone la Power aveva detto: “Credo che le nostre due voci insieme creino una vibrazione. L’unione crea una sensazione magari inconscia in chi l’ascolta”, e poi, ancora: “Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”.

Albano ha sempre dichiarato: “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare. Nessuna delle due ha danneggiato l’altra” e poi dal salotto di Mara Venier, Domenica In aveva fatto anche un appello: “Perché non unirsi e seminare semi di pace, anziché sospetti? Il mondo è bello, dobbiamo rendere bella la nostra esistenza”.