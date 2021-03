Albano senza mezzi termini sul vaccino AstraZeneca: “Non mi vaccino con Astrazeneca perché i miei amici … ”

Albano, che ha ormai 77 anni, per l’età è prossimo a vaccinarsi, infatti, come lui stesso ha detto, il suo turno è previsto per la fine di marzo, e cioè tra pochi giorni.

Albano che è andato ospite in varie trasmissioni televisive, ha sempre detto quale è la sua idea sui vaccini e, sia come ospite da Paolo Del Debbio che da Mara Venier che da Bruno Vespa, ha sempre manifestato il suo scettiscismi sul vaccino Astrazenca ma si è detto favorevole alla vaccinazione di massa anche da lui ritenuta l’unico modo per venire fuori da questa pandemia. Albano ha potuto lavorare poco in questo periodo anche se più di altri suoi colleghi perché, se non ha potuto fare concerti in giro per il mondo, è andato parecchio in tv e, soprattutto, a suo dire, si è molto divertito nella trasmissione di Antonella Clerici: “The voice senior” dove, in coppia con la figlia Jasmine, era uno dei giudici.

Albano dice la sua sul vaccino Astrazeneca

Albano, se pur favorevole al vaccino, non ha alcuna intenzione di sottoporsi al vaccino Astrazeneca e, sapendo che non può scegliere che faccino farsi inoculare, ha detto che aspetterà di vaccinarsi fino a quando non sarà possibile per lui fare il vaccino

Pfizer o Sputnik.

Questa sua presa di posizione l’ha motivata riportando le esperienze dei suoi amici che, vaccinatosi con il vaccino Astrazeneca hanno avuto febbre altissima e sono stati poco bene.

Albano ha dichiarato: “Sono i fatti che determinano le notizie. Ho amici che hanno avuto la febbre a 41 per una settimana. Ho letto e ho deciso. A parlarne si rischia di essere fraintesi, io sono per il vaccino, ma Pfizer o Sputnik”.

E poi ha che aggiunto: “Sulla mia pelle ne rispondo io e quindi aspetterei un altro turno. Ma non voglio influenzare nessuno”.

Albano dice la sua sulla vicena tra Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America, e Putin, Presidente russo

Albano, che non ha mai nascosto la sua stima e il suo pensiero su Putin ha dichiarato: “Biden che ha dato del killer a Putin? Errore madornale. Una scelta sbagliatissima da parte di un Presidente. La diplomazia è andata a farsi benedire. Mi auguro che Putin dimostri più intelligenza di Biden”.