“Alberi e Paesaggio”: Asso.Impre.Di.A. chiama a confronto Imprese e Istituzioni

Sarà una giornata interamente dedicata al confronto e al dibattito tra le imprese e i massimi esponenti delle istituzionali e delle professioni, quella prevista il prossimo sabato 7 maggio e organizzata da Asso.Impre.Di.A., l’Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, all’interno del format ormai consolidato di “Alberi e Paesaggio” quest’anno dedicato al tema dei fondi del PNRR che spinge tutti gli attori interessati ad una maggiore attenzione nei confronti della pianificazione e del coordinamento di tutto il settore legato alla tutela dell’ambiente e del territorio paesaggistico e urbano. La giornata, in programma a Mantova, si dividerà in due momenti distinti tra mattina e pomeriggio.

Durante la mattina, presso la “Sala dei Trionfi” di Palazzo San Sebastiano a Mantova, si terrà il confronto moderato da Massimo Lucidi, direttore editoriale The Map Report e introdotto dal discorso del segretario generale Asso.Impre.Di.A. Alberto Patruno e dai saluti del presidente della provincia di Mantova Carlo Bottani, del sindaco di Mantova Mattia Palazzi e dal presidente Asso.Impre.Di.A. Luca Bartolini. Nel corso dell’incontro si analizzeranno i vari aspetti gestionali ed organizzativi legati ai nuovi bandi previsti dal PNRR. Ad intervenire saranno Lorenzo Bagnacani (Amministratore Delegato Mantova Ambiente Gruppo Tea,) Maurizio Lapponi (Delegato per l’Italia ENA – Associazione Europea dei Vivai), Roberto Diolaiti (Presidente A.I.D.T.P.G. Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini), Sabrina Diamanti (Presidente del CONAF Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Agronomi e dei Forestali), Maurizio Cantore (Terrazze terapeutiche, Primario di Oncologia all’Ospedale Carlo Poma di Mantova) e Raffaele Sestini (Presidente del Comitato del Verde Pubblico del Ministero della Transizione Ecologica). Saranno invece gli interventi di Ettore Rosato (Vicepresidente della Camera dei Deputati) e Elena Bonetti (Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia) a concludere la mattinata e la prima parte della giornata “Alberi e Paesaggio – Imprese e Istituzioni a confronto per gestire al meglio i fondi del PNRR”.

Nel pomeriggio, con la “Passeggiata tra le eccellenze del nostro territorio”, è prevista una visita ad alcune aziende del verde tra Mantova e Cremona con ospiti Ettore Rosato ed Elena Bonetti ed ancora, Matteo Colaninno (XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea – Camera dei Deputati) e Maria Chiara Gadda (XIII Commissione Agricoltura – Camera dei Deputati).

“Tanti dunque i momenti di incontro e di confronto durante la giornata voluta fortemente da Asso.Impre.Di.A. e con il patrocinio del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova – sottolineano all’unisono Luca Bartolini e Alberto Patruno, rispettivamente presidente e segretario di Asso.Impre.Di.A. -. L’intero evento vuole trasformarsi in un vero e proprio scambio bilaterale tra aziende e istituzioni, uno scambio fatto di competenze, idee, progetti e dati utili a coinvolgere maggiormente tutte le parti interessate per una attuazione realistica e concreta dei futuri bandi del PNRR in materia di tutela dell’ambiente e gestione del verde pubblico. Anche per questo Asso.Impre.Di.A. ha voluto organizzare questa particolare giornata per dedicare il giusto spazio sia al dibattito che alle realtà del territorio e ad alcune aziende che saranno le protagoniste di un futuro più verde che tutti noi ci auguriamo”.

L’articolo “Alberi e Paesaggio”: Asso.Impre.Di.A. chiama a confronto Imprese e Istituzioni proviene da The Map Report.