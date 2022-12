Albero Brioche di Benedetta con la nutella. Il Trucco della farina mista per farlo così soffice che si scioglie in bocca

Il Natale è ormai alle porte e tutti iniziamo a progettare ricette culinarie. Quella dell’albero di fiocchi di neve con la nutella ha ispirato Benedetta Rossi ma sono sicura che vi farà venire l’acquolina in bocca solo a sentirla o a leggerla. Si tratta di un composto dei famosi fiocchi di neve ripieni di panna e con sopra la nutella che uniti e ben posizionati andranno a formare un abete, tipico simbolo natalizio. Sarà un vera delizia per il palato sia dei grandi che dei più piccini.

Albero Brioche , Ingredienti per circa 15-16 porzioni

250 g di farina 00

250 g di f arina manitoba

7 g di l ievito di birra secco

110 g di zucchero

200 ml di latte tiepido

100 ml di olio di semi di girasole

1 uovo

1 bustina di vanillina

240 g di Nutella®

250 ml di panna montata zuccherata

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare i fiocchi di neve. Dunque, in una ciotola versate metà farina manitoba e metà 00, il lievito di birra e 2 cucchiaini di zucchero e mescolate per bene tutto con le mani. In un’altra ciotola versate il latte tiepido, lo zucchero, l’olio di semi di girasole, l’uovo, la bustina di vanillina e mescolate. A poco a poco aggiungete anche il composto precedente e il resto della farina e lavorate per bene tutto l’impasto fino ad ottenere un panetto liscio, senza grumi. Copritelo poi con la pellicola e lasciate lievitare per circa due ore in un luogo caldo, magari coprendo con dei panni da cucina.

Trascorso il tempo della lievitazione, lavorate l’impasto per ottenere dei fiocchi di neve, circa 16, di 60 g (pesateli con la bilancia). Iniziate a preriscaldare il forno. Nel mentre, prendete poi la teglia e ricopritela di carta da forno e disponete su i fiocchi di neve a forma di albero, compreso il tronco. Lasciate lievitare per altri 20 minuti, poi spennellate in superficie con un po’ di latte l’albero e infornate a 170 °C per 25 minuti circa.

Quando l’albero di fiocchi sarà cotto, fatelo raffreddare per poi tagliarlo a metà. Su una parte spalmate la nutella, sull’altra la panna montata. Dopodiché unite le due parti e il vostro albero sarà super goloso, bello e nutelloso. Prima di servire, potete fare una bella spolverata di zucchero a velo.

