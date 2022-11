Albero di Natale di tramezzini, l’idea furbissima che si fa in due minuti. Il trucco della pellicola lo fa ancora più buono

L’albero di tramezzini è un’idea originale per creare dei segnaposto belli e appetitosi per la cena di Natale. Una cena in cui la tavola abbonda di ogni leccornia. Pesce di tutti i tipi, struffoli e panettoni, frittura di calamari, squisitezze a non finire. Che certamente hanno anche il loro costo. Ma per quanto potremo spendere per stupire i nostri ospiti, sicuramente non sarà festa senza i tramezzini.

Una cena natalizia non può iniziare senza questo antipasto, semplice economico e gustoso, che piace proprio a tutti. Dal più grande al più piccino, sicuramente finiranno in un batter d’occhio e ci sarà probabilmente anche chi litigherà per averne l’ultimo. Ma potrebbero diventare ancora più gustosi se creati a forma di albero e posizionati accanto al piatto di ciascun commensale. Sono semplicissimi da realizzare. Ancor più facili se avete con voi delle formine a stella, che in questo periodo si trovano un po’ ovunque.

Ma anche senza, ritagliare i tramezzini non sarà affatto un problema. Abbiamo deciso di riempirli con ricotta e tonno, ma potete anche optare per la più classica maionese. A Natale nessuno fa caso alla linea. Oppure potete decidere di dare a ogni strato un gusto differente, così da offrire ai vostri ospiti più opzioni. Ma adesso vediamo la preparazione.

Albero di tramezzini, Ingredienti

pane per tramezzini q.b.

tonno 300 g

ricotta 100 g

capperi q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per la realizzazione del vostro albero di tramezzini è sgocciolare bene il tonno. Sbriciolatelo con le mani o con l’aiuto di una forchetta e mettetelo in una ciotola. Aggiungete la ricotta e amalgamate il tutto finché non si forma una crema. Potete aiutarvi anche con un mixer o con un frullatore a immersione. Adesso passate ai tramezzini. Vi serviranno diverse misurazioni delle formine a stella. Ritagliate due fette per misura, dalla più grande alla più piccola.

Adesso realizzate la base del vostro albero con le stelle più grandi. Al centro le farcite con la crema di ricotta e tonno. Posizionatele sul piatto e con un cucchiaio prendete altra crema da mettere al centro. Quindi, adagiate sopra il tramezzino con le stelle più piccole e premetelo lì dove è la crema, in modo tale che si attacchi per bene. Continuate così sino ad arrivare alla stella più piccolina. Anche sulla cima del vostro albero mettete un cucchiaino di crema di ricotta e tonno e abbellite con due capperi sott’aceto.

Il vostro albero di tramezzini è pronto per sorprendere i vostri ospiti, sia dal punto di vista dell’occhio che da quello del gusto. Potete anche decidere di farcire i tramezzini in modi differenti. Il trucco in più. Se non avete tempo a Natale potete prepararlo molte ore prima e coprirlo benissimo con la pellicola prima di riporlo in frigo. Sarà ancora più morbido e gustoso.

Albero di Natale di tramezzini, l'idea furbissima che si fa in due minuti. Il trucco della pellicola lo fa ancora più buono

