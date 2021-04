Alberto Angela: avete visto suo figlio? | E’ di una bellezza disarmante FOTO

Alberto Angela è un divulgatore scientifico e un un noto conduttore di programmi di successo come Passaggio a Nord Ovest. Ieri sera è tornato sugli schermi con Ulisse, il piacere della scoperta. Ma voi avete mai visto suo bellissimo figlio Edoardo?

Alberto Angela è un famoso divulgatore scientifico che ha trovato la chiave giusta per trasmettere la sua immensa cultura al grande pubblico che ormai lo ama e lo segue da tanti anni in televisione. Il suo carisma e il suo stile semplice e diretto gli hanno portato i favori di molti telespettatori. Col tempo è diventato anche una specie di sex symbol della scienza.

Il suo maggiore successo è Ulisse, il piacere della scoperta, andato in onda proprio ieri sera su Rai Uno. Nel programma creato tanti anni fa con la complicità del padre Piero Angela il paleontologo viaggia per ammirare e condividere incredibili bellezze naturali o costruite dall’uomo, come il soggetto della puntata di ieri sera dedicato alla Roma dei Cesari.

Nonostante il suo ruolo sempre sotto i riflettori della sua vita privata si sa poco, certo è che ha una moglie: Monica e tre figli maschi: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Voi avete mai visto il suo secondogenito? Avete notato la sua devastante bellezza?

Chi è Edoardo, figlio di Alberto Angela

Edoardo è nato nel 1999 e ha due fratelli: Riccardo, venuto al mondo nel 1998 e Alessandro, nel 2004, la sua mamma è Monica, la donna amata da Alberto da un quarto di secolo. In attesa di scoprire se anche lui si dedicherà alla stessa carriera di nonno e papà ha studiato Scienze dei Materiali presso l’Imperial College di Londra.

Per volontà dei genitori e forse per un molto condivisibile umano desiderio di privacy il ragazzo è sempre stato piuttosto riservato, anche sui social, alla fine però qualche fan è riuscita a intrufolarsi nel suo profilo Instagram condividendo poi le sue foto su una pagina Fan. Il giovane è diventato subito famosissimo e il suo notevole fascino e somiglianza al papà sono stati sotto gli occhi di tutti.

La somiglianza col papà

Gli occhi azzurri, i capelli castani chiaro come il padre, i tratti delicati e proporzionati del viso e la parentela con il noto conduttore l’hanno fatto balzare in cima alle classifiche social, diventando ricercatissimo suo malgrado. L’attenzione non richiesta pare l’abbia portato a cancellare il profilo social, per poi riaprirlo, chissà forse in veste ancora più riservata. Chi è riuscito a sbirciare il suo profilo originale giura di aver visto una fidanzata, ma naturalmente non ci sono conferme.

LEGGI ANCHE—-> Antonino Cannavacciuolo: spunta la foto del passato | Pesava solo 82 chili

LEGGI ANCHE—-> Sossio Aruta in manette e portato via dalla polizia |La foto manda in tilt il web

Come accennato l’illustre papà difende con le unghie e coi denti ogni centimetro di privacy e per questo nelle interviste non parla mai della sua famiglia, una scelta sicuramente un po’ impopolare in questo momento storico in cui invece tanti personaggi pubblici, con l’aiuto della tecnologia, condividono tutto sui social. In un colloquio con Diva e Donna il conduttore aveva accennato al rituale del caffè al mattino, da consumare insieme alla famiglia, ai suoi ragazzi, tra cui Edoardo, con cui scherzare in un clima molto rilassato.

L’articolo Alberto Angela: avete visto suo figlio? | E’ di una bellezza disarmante FOTO proviene da Political24.