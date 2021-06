Alberto Matano a La Vita in Diretta: “Non ritornerà più”. Cosa accadrà a settembre

Il celebre conduttore ha annunciato importanti novità per la prossima stagione del programma, potrebbe risentirne la messa in onda.

Venerdì 25 giugno le porte dello studio Rai de “La Vita in Diretta” sono state chiuse per consentire la messa in onda degli speciali estivi prima del ritorno a settembre.

Con uno share che durante tutto l’anno ha mantenuto una media del 17,3%, la sua trasmissione si è dimostrata tra le più seguite di tutta la rete pubblica.

Alberto Matano ha dato il cambio ai colleghi di “Estate in diretta” Gianluca Semprini e Roberta Capua. Uno stop meritato per il noto conduttore volto storico del telegiornale della prima rete attivo fin dal 1998.

Ha anche annunciato un’importante novità riguardo la prossima stagione dello show autunnale al fine di incuriosire il pubblico a casa. Capiamo di cosa di stratta.

Alberto Matano “non lo vuole”: l’ammissione in diretta

Con buona probabilità “La Vita in Diretta” ritornerà il 14 settembre prossimo con tantissime novità in cantiere, perché il 13 settembre andrà in onda l’appuntamento istituzionale “Tutti a scuola”.

Tra queste potrebbe essercene una che coinvolgerà la messa in onda dello stesso format di successo. Lo ha anticipato il conduttore durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì.

La Vita in Diretta è cambiata, abbiamo ripensato la trasmissione da zero: quando c’erano gli ospiti in studio e l’intervista finale, la presenza del pubblico scaldava l’ambiente. Poi c’è stato un cambio narrativo, oggi il programma è essenziale: gli inviati spiegano sul posto cosa succede. Quindi penso di andare avanti così, le storie sono le protagoniste assolute.

Quindi niente pubblico con grande probabilità nella prossima stagione autunnale, “Mi piacerebbe scegliere un tema per discutere: quando ci si confronta non siamo tutti d’accordo, ed è giusto così”, conclude Matano.

Chissà se sarà davvero così? Noi attendiamo settembre per avere una risposta esaustiva.