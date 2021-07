alberto-matano,-alessandro-cecchi-paone-senza-freni-“lui-non-ha-…”

Alberto Matano, che da poco ha concluso la sua seconda edizione de Vita in diretta si sta godendo il meritato riposo in attesa di iniziare, da settembre, la sua terza edizione del programma di Rai 1 che ha un seguito di ascolto molto gratificante. Per tutta la stagione scorsa, La vita in diretta ha sempre battuto il programma concorrente che va in onda su Canale 5 “Pomeriggio 5” condotto da Barbara d’Urso della quale lui ha detto, pur elogiandola, che ha un modo di fare televisione completamente diverso dal suo.

Alberto Matano fa un’anticipazione di quella che sarà Vita in diretta del prossimo autunno e viene attaccato

Alberto Matano ha detto che anche l’edizione de

La vita in diretta 2021/22 sarà senza pubblico anche se i contagi dovessero rallentare.

Dopo questa anticipazione, una lettrice ha scritto alla rubrica che Alessandro Cecchi Paone cura sul settimanale Nuovo tv e ha detto, criticandolo e attaccandolo per questa scelta: “So che nella vita ci si abitua a tutto, però ci vuole un limite. Alberto Matano dice che nella prossima edizione continuerà a non esserci il pubblico e non per via delle restrizioni anti-Covid. Non è un peccato? Con il pubblico tutto è più sentito e più vero”.

Alessandro Cecchi Paone nella risposta data alla signora ha difeso il collega dicendo:

“Il pubblico spesso è una necessità di certi conduttori per essere più comunicativi. Il bravo Alberto Matano non ha questa necessità”.

Alberto Matano innamorato

Spesso le voci su Alberto Matano innamorato si rincorrono e, se gli sono state attribuite sempre donne diverse, ultimamente con insistenza si parla di una presenza femminile accanto a lui molto nota, Andrea Delogu. Tra i sue c’è tanta simpatia e tanto affetto e questo entrambi se lo dimostrano in ogni occasione anche sui social ma c’è chi crede che ci sia anche qualcosa di più.

E, se fino a poco tempo fa Andrea Delogu era sposata con l’attore Francesco Montanari, ora che i due si sono separati e la Delogu è tornata single ci sono, a detta di molti, buone probabilità che i due vangano allo scoperto come coppia. In realtà, pare che siano solo grandi amici dai complimenti che si scambiano ma Alberto Matano che è sempre stato molto riservata sulla sua vita privata, non rilascia in privato alcuna dichiarazione e non l’ha fatto neppure quando, ospite di Mara Venier sua grandissima amica, nel salotto di Domenica In gli fu fata la domanda precisa se fosse innamorato ma lui ha glissato.