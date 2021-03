Alberto Matano bomba, è “poco virile”, il web si infiamma

Sul portale Dagospia è apparso un articolo intitolato “Matano ci sta sfuggendo di mano- la lettera maliziosa di una lettrice a Oggi”. Questo articolo, dove tra l’altro è stata riportata l’email per intero, ha tanto incuriosito e tante sono state le polemiche. Questa mail sarebbe stata scritta da una certa Rossana S. ed inviata dalla stessa al direttore del settimanale Oggi. In questa pare che la donna abbia criticato il conduttore de La vita in diretta, ma per quale motivo? Cerchiamo di capire il perché.

Dagospia pubblica una lettera maliziosa su Alberto Matano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che sul portale Dagospia sia apparso un articolo piuttosto curioso nel quale sembra essere stata riportata per intero una mail scritta da Rossana S. La donna si sarebbe lamentata, attraverso questa mail, con il direttore del giornale Oggi, delle movenze del giornalista, Alberto Matano. Nello specifico la donna avrebbe posto l’attenzione ad un gesto del conduttore, ovvero il puntare spesso il dito verso la telecamera e di poggiare la mano sul fianco. Secondo la telespettatrice, questi atteggiamenti renderebbero Alberto “poco virile“.

Una lettera “indecente e che non merita risposta”

“Caro direttore, guardo sempre La Vita In Diretta e ho una critica da fare al simpatico Alberto Matano: non mi piace quando punta l’indice a braccio teso verso la telecamera, mi sembra quasi sia rivolto a me e mi sento a disagio. E poi quella mano spesso appoggiata sul fianco: nessuno glielo fa notare che risulta poco virile? Rossana S.” Molti hanno avuto modo di leggere questa lettera, considerandola “indecente” e che sicuramente non merita alcuna risposta. E voi cosa ne pensate? Il conduttore Alberto Matano al momento sembra non abbia commentato l’accaduto e molto probabilmente non lo farà mai.

Matano è omosessuale? Il conduttore rompe il silenzio

Non è di certo la prima volta che si parla di Matano e del fatto che possa essere omosessuale. E’ da diversi anni che circolano queste voci, ma non c’è mai stata alcuna conferma da parte del conduttore. Anzi, pochi mesi fa, sembra che l’ex volto del Tg 1 abbia finalmente rotto il silenzio al riguardo, dicendo di non essere omosessuale e che non c’è assolutamente nulla di vero in queste dicerie. Il giornalista avrebbe anche confessato di essere innamorato, anche se almeno per il momento non ha voluto svelare nulla al riguardo. Chi sarà questa donna che ha conquistato il suo cuore?