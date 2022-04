Alberto Matano cena romantica con la famosa, giovane e bellissima collega . Con chi lo hanno beccato, Fan in delirio

Alberto Matano cena romantica. Con chi lo hanno beccato. Alberto Matano si prepara a ritornare in televisione. Nel mentre si trova ad una cena ‘romantica’ a Trieste: nuovo flirt per il conduttore? Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori più stimati ed apprezzati della televisione. Alla sapiente guida del noto rotocalco La Vita in Diretta. Matano è riuscito a conquistare il pubblico con la sua professionalità raccontando sempre in modo puntuale la cronaca e l’attualità.

In pausa estiva, come molti altri programmi, il pubblico è impaziente di rivedere il presentatore nuovamente sul piccolo schermo. I follower, in effetti non mancano ogni volta di commentare i post di Instagram di Matano, essendo lui molto attivo sui social network. Chiedendogli quando ritornerà in tv. La data del rientro è sempre più vicina

Infatti Matano tornerà con La Vita in Diretta a partire da lunedì 13 settembre per la felicità dei tantissimi telespettatori che nella scorsa stagione hanno premiato con ascolti record la trasmissione. Nel mentre, come si può apprendere dalle sue stories su Instagram, si trova ad un importante cena ‘romantica’ a Trieste. Chi è con lui? Si può parlare di un nuovo flirt per il conduttore?

La curiosità sulla sua vita privata è sempre tanta, essendo un personaggio amatissimo e mediaticamente sotto la lente di ingrandimento. Inoltre Alberto Matano è molto restio a condividere aspetti della sua vita privata

Alberto Matano, cena ‘romantica’ a Trieste: ecco chi è insieme a lui

Nelle stories Instagram, Matano mostra ai suoi follower di essere nella incantevole Trieste, ma non è solo. Come si può scorgere, insieme a lui c’è anche la giornalista Emma D’Aquino. Tuttavia, i due non sono soli ma c’è anche LaLaura (Laura Piazzi), la giornalista e conduttrice radiofonica, oltre che a Mirko Nazzaro. Quindi risulta davvero difficile di parlare di flirt in corso. Anche se i fan sono sempre curiosi in quanto vorrebbero sapere qualche cosa in più sulla vita affettiva del conduttore che ogni giorno allieta i loro pomeriggi.

A tal proposito, come anticipato, Matano ritornerà in televisione a partire da lunedì 13 settembre con La Vita in Diretta. Una bellissima notizia per il pubblico della trasmissione che l'attendeva con grande impazienza.

