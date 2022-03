Alberto Matano: chi è il suo fidanzato segreto? Il gossip di Diva e Donna

Alberto Matano e il suo fidanzato sorpresi insieme da Diva e Donna: l’ultimo gossip

Circa una settimana fa Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista al magazine Sette in cui ha fatto coming out. Difatti in questa circostanza Alberto Matano ha rivelato di avere un compagno da tempo, aggiungendo di non star pensando al momento di diventare padre. Sono stati ovviamente tanti a chiedersi chi è il fidanzato di Alberto Matano. Tuttavia quest’ultimo non ha mai svelato la sua identità. Ci ha pensato però il magazine Diva e Donna a fare chiarezza su tutta questa faccenda pubblicando in anteprima ed in esclusiva le foto di Alberto Matano con il suo fidanzato (disponibile a fondo articolo). Sempre il settimanale edito da Cairo editore ha rivelato che il presunto fidanzato di Alberto Matano si chiamerebbe Roberto, sarebbe avvocato ed avrebbe 55 anni compiuti.

Alberto Matano al centro del gossip: svelata l’identità del suo fidanzato segreto

Sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna, come detto precedentemente, sono state pubblicate le foto di Alberto Matano insieme al suo fidanzato Roberto. Ed è la prima volta che succede, visto che anche il settimanale di gossip ha tenuto a precisare che Alberto Matano, il quale ieri ha perso la sfida degli ascolti con Barbara d’Urso, è sempre stato molto geloso della sua privacy. In queste immagini Alberto Matano e il fidanzato sono sembrati essere davvero molto complici e affiatati. I due sono stati sorpresi dapprima in moto insieme e successivamente a cena in un noto ristorante a Roma: “Chiacchiere e sorrisi a cena…”

