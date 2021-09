Alberto Matano chiude La Vita in diretta in lacrime. Lo sfogo: “Ecco perché mi faranno fuori, è per una cosa che ho detto”

Alberto Matano, finale di puntata toccante a La vita in diretta: l’omaggio a Raffaella Carrà nel giorno di San Pio. Si è chiusa con un omaggio a Raffaella Carrà la puntata de La vita in diretta di oggi, ieri 23 settembre 2021, avvenuto dopo una lunga pagina dedicata a Ballando con le stelle per la quale Alberto Matano ha ospitato Milly Carlucci, Roberta Bruzzone e Ivan Zazzaroni, ma anche Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli (queste ultime intervenute tramite collegamento).

Chiuso lo spazio su Ballando, Alberto Matano ha ricordato ai telespettatori de La vita in diretta che ieri è stata la festa di San Pio da Pietrelcina, da tutti conosciuto come Padre Pio. “Raffaella Carrà aveva un legame molto forte con San Pio” ha spiegato il conduttore, mandando quindi in onda un servizio dedicato all’indimenticata conduttrice di Carramba scomparsa prematuramente il 5 luglio scorso. ( continua dopo la foto)

La vita in diretta, Alberto Matano chiude con un omaggio a Raffaella Carrà: le parole di Milly Carlucci in suo ricordo

A ricordare Raffaella Carrà a La vita in diretta (oggi andata in onda eccezionalmente fino alle 20.00) non è stato solo il padrone di casa Alberto Matano ma anche Milly Carlucci che ha dichiarato: “Lei è sempre stata moderna e avanti in tutto. Io, da donna dello spettacolo, non posso che ammirarla. Da sedici anni lavoro all’auditorium del Foro Italico dove lei ha condotto tutte le edizioni di Carramba” ha sottolineato inoltre Milly Carlucci (che poco prima ha svelato l’intero cast di Ballando).

Alberto Matano, gag con Roberta Bruzzone a La vita in diretta: “Se si sapesse quello che ci diciamo…”

Pochi minuti prima, nello spazio dedicato a Ballando con le stelle, Alberto Matano si è invece reso protagonista di una divertente gag: riferendosi a Roberta Bruzzone ha infatti detto ai telespettatori “Se si sapesse quello che io e lei ci diciamo, non sarei qui a fare La vita in diretta!”.

Milly Carlucci svela le coppie di Ballando con le stelle: ecco tutto il cast

Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela tutto il cast a La vita in diretta: Al Bano e Morgan concorrenti Milly Carlucci è stato ospite della puntata di ieri, 23 settembre, de La vita in diretta e da Alberto Matano ha svelato tutto il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. In questi giorni sono uscite molte indiscrezioni sui concorrenti e molti rumors hanno trovato conferma. Nello show di ballo del sabato sera di Rai1, infatti, scenderanno in pista i cantanti Al Bano e Morgan accanto al già annunciato Memo Remigi. Per quanto riguarda le donne invece si metteranno alla prova con il ballo la cantante Mietta e la showgirl Sabrina Salerno. E poi ancora tra i concorrenti di Ballando 2021 ci sarà la modella Bianca Gascoigne. LEGGI ANCHE—> Putiferio in Rai, Alberto Matano distrugge la collega: “Colpa mia? Ecco chi l’ha fatta fuori e perché”. Fan sotto choc Milly Carlucci svela tutto il cast di Ballando con le stelle: nello show ci saranno Valeria Fabrizi e Arisa Accanto ai nomi su citati nel cast di Ballando con le stelle 2021 ci sarà anche l’attrice Valeria Fabrizi, nota soprattutto per il ruolo di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti, la cantante vincitrice del Festival di Sanremo Arisa e poi ancora gli sportivi Fabio Galante, ex calciatore, il rugbista Alvise Rigo ed il pilota Andrea Iannone. Milly Carlucci tra i concorrenti, infine, avrà anche il fisico presenza fissa di #Cartabianca Valerio Rossi Albertini e l’hairstyle Federico Fashion Style. Questo è l’intero cast di Ballando con le stelle svelato dalla padrona di casa oggi da Alberto Matano a La vita in diretta. Ballando con le stelle 2021, abbinamenti maestri e allievi: Milly Carlucci annuncia tre coppie A differenza di quanto annunciato da Milly Carlucci e dal maestro Simone Di Pasquale sui social non sono stati svelati gli abbinamenti concorrenti e ballerini a Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi, tuttavia, Milly Carlucci ha annunciato le prime tre coppie: Arisa con Vito Coppola, Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira e Memo Remigi con Maria Ermachkova. Insomma una bella anteprima concessa al suo opinionista Matano che sarà ancora una volta ospite fisso di Ballando. LEGGI ANCHE—> Dramma Ballando con le Stelle, Milly Carlucci stravolta: Addio assurdo all’ultimo minuto. “Brusche divergenze. E’ finita” E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

