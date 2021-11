Alberto Matano choc: “Ho lasciato il mio posto in Rai, Ho avuto paura. Ecco cos’è successo”. Fan increduli

La vita in diretta, Alberto Matano racconta: “Ecco cosa mi ha detto Mara Venier quando ho lasciato la Rai”. Anche Mara Venier è stata ospite di Alberto Matano nella seconda parte della puntata de La vita in diretta di ieri, lunedì 1 novembre 2021. Nello spazio ‘POP’, con la conduttrice di Domenica in e altri ospiti ossia Pino Strabioli, Rita Dalla Chiesa e Pierpaolo Pretelli, si è parlato di varie cose, come Ballando con le stelle ma anche Tale e Quale Show.

E il padrone di casa Alberto Matano ha raccontato un episodio riguardante la sua carriera, in particolare il periodo in cui ha lasciato la Rai ed è uscito dal TG1. Successivamente Matano sarebbe diventato appunto, conduttore de La vita in diretta ma allora ancora non lo sapeva. “Appena ho lasciato i panni del TG1 Mara mi ha invitato a Domenica In e devo dire che lei porta fortuna” sono state le parole del giornalista.

La vita in diretta, Alberto Matano torna a parlare dell’uscita dal TG1: “Mara Venier mi ha fatto cantare a Domenica In”

“Mi ha chiamato per farmi andare a Domenica In a cantare ‘Buonasera dottore’ con lei” ha ricordato Alberto Matano a La vita in diretta su Mara Venier (che nello stesso spazio ha svelato un’anticipazione che nessuno sapeva proprio su Domenica In). “Non vi dico che paura che ho avuto quella volta!” ha ammesso Alberto Matano, mentre Mara Venier, rivolgendosi alla regia ha chiesto: “Perchè non mandate in onda quel momento?”.

“Tu porti fortuna, lo devo dire” ha quindi ribadito Alberto Matano rivolgendosi a Mra Venier, non nascondendo, nel medesimo spazio, di essere stato a cena da lei in passato, sottolineando a tal proposito che si mangia benissimo a casa sua. I due sono davvero grandi amici e dopo l’ospitata a Domenica In, al giornalista fu proposta proprio la consuzione, insieme alla Cuccarini, de La Vita in diretta. Il successo poi della trasmissione è ormai risaputo

Matano quindi ha voluto fare un ringraziamento speciale all’amica Mara ricordando un periodo in cui ha dovuto fare una scelta difficile come quella di lasciare il suo lavoro di giornalista in Rai. Una scelta che inizialmente l’aveva molto spaventato ma che poi si è rivelata vincente per il conduttore che di recente ha rivelato di essere stato attaccato per i suoi orientamenti.

