Alberto Matano choc, La dichiarazione d’amore in diretta: “Averti al mio fianco è stupendo” Pubblico impazzito

Alberto Matano sta ospitando sempre più spesso Rita Dalla Chiesa a La Vita in Diretta e per lei ha solo parole bellissime. Ormai la donna è un’ospite assidua della parte Pop della trasmissione di punta Rai, ossia la seconda parte. Il presentatore è molto attento ai suoi opinionisti e al termine della puntata di ieri, lunedì 8 novembre, l’ha nuovamente ringraziata e le ha fatto un grande complimento: “Sei una persona davvero autentica”. Stupende parole nei confronti di una donna dello spettacolo, considerando che sono moltissime le maschere che vengono indossate dai vari personaggi davanti le telecamere.

“Averti al mio fianco è sempre bello” ha concluso Alberto Matano rivolgendosi a Rita Dalla Chiesa. Ma non solo nei suoi confronti, il presentatore ha avuto in studio anche Luana Ravegnini che si è complimentata con lui per gli argomenti trattati a La vita in diretta: “Ci occupiamo sempre di temi molto interessanti”. La donna è adesso al timone di Check Out, un vecchio programma dalla Rai che è stato adesso rimesso in auge e va in onda il sabato mattina alle 11 sul secondo canale. Lo show riguarda il mondo ospedaliero che negli ultimi anni è molto seguito a causa della pandemia di Covid-19.

Nel solco della tradizione della storica trasmissione Rai, “Check-Up” riporta all’attenzione del pubblico l’eccellenza medica del nostro Paese, grazie alla presenza in studio dei più autorevoli medici italiani. In un momento in cui ci si interroga quotidianamente su temi medico-scientifici, il programma si propone anche di sostenere le ragioni della scienza medica. Si propone di offrire gli strumenti per affrontare la disinformazione e le fake news che invadono la nostra quotidianità. Alberto Matano ha quindi ospitato la sua presentatrice, Luana Ravegnini, per permetterle di sponsorizzare il suo show.