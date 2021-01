Alberto Matano choc, Pubblica finalmente la foto della fidanzata misteriosa, I follower sono impazziti, Ecco chi è

Il mistero su chi possa essere la fidanzata di Alberto Matano si infittisce, ma ci sono vari indizi che il conduttore ha lasciato trapelare. Sicuramente una donna c’è, ma la nasconde così bene che nessuno riesce a immaginare la sua identità. Il giornalista Rai è molto amato dal pubblico italiano: non solo il programma da lui diretto, La vita in diretta, registra sempre un numero di ascolti molto alto al punto di mettere in difficoltà la concorrente Mediaset Barbara D’Urso; ma l’affetto dei suoi fans è evidente anche sulla sua pagina social di Instagram, che vanta un numero di follower molto elevato.

Appena Alberto Matano pubblica una nuova fotografia o storia, subito arrivano tantissimi like e commenti, soprattutto del pubblico femminile che impazzisce per lui. Partito come giornalista al Tg1, il salto a La vita in diretta lo ha reso uno dei volti più amati del piccolo schermo, e non solo, anche uno di quelli più affascinanti. L’alone di mistero che avvolge la sua vita privata incuriosisce tutti, ma soprattutto le donne che vorrebbero sapere se è sulla piazza o meno. Ma pare proprio di no, e lo sappiamo grazie al conduttore stesso e a delle sue parole molto significative. ( continua dopo la foto)

Nel corso di un’intervista a Domenica In che gli è stata fatta da Mara Venier, sua grande amica, Alberto Matano si è lasciato andare finalmente a delle rivelazioni e ha lasciato intendere di essere impegnato in un rapporto. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”. Queste parole sono bastate ad accendere la curiosità dei media e di tutti quelli che sognano una relazione con l’affascinante giornalista, sia donne che uomini.

Sono girate infatti anche delle voci che lo volevano omosessuale, e non sono mancati uomini che hanno fatto degli apprezzamenti su Alberto Matano. Primo tra questi, Costantino Della Gherardesca, che quest’anno è stato concorrente a Ballando con le stelle e che in uno dei suoi ultimi post su Instagram ha rivelato di desiderare il matrimonio proprio con il conduttore de La vita in diretta, che nella trasmissione di Milly Carducci era commentatore a bordo campo. Matano però non lascia alcun indizio riguardo questa relazione tenuta nell’ombra, tranne forse uno che ha fatto molto parlare i suoi follower.

Si tratta di una fotografia che Alberto Matano ha pubblicato su Instagram a settembre, quando gli italiani e anche i Vip stavano ancora godendosi le meritate vacanze dopo il lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Nello scatto il giornalista si trova in barca e accanto a lui si vede chiaramente una donna dall’aspetto elegante, ma il suo volto è completamente nascosto da un grande cappello. “Lei ha occhi solo per me. Buongiorno principessa!” La didascalia che accompagna il post, che subito scatenò l’entusiasmo dei follower. Che sia lei la relazione misteriosa di Alberto?