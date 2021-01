alberto-matano-choc,-svelata-la-relazione-segreta-con-un-famosissima.-lei-svela-tutto-sui-social,-fan-in-delirio,-ecco-cosa-ha-pubblicato

Alberto Matano fidanzato? il volto più noto e più desiderato della Rai ha pubblicamente confessato di essere sentimentalmente impegnato. Il punto è però, con chi? si susseguono voci, e si affibbiano a Matano diverse conquiste ma in effetti senza uno stralcio di prova o di foto compromettente. Ad essere rivelatrice però il commento ad una foto di Alberto, di quella che sarebbe stata la sua fiamma per un periodo di tempo, ovvero Ro0berta Morise, ex di Carlo Conti ed ex presentatrice di Mezzogionro in famiglia con Magalli.

La bellissima Roberta sotto al post di Matano che faceva gli auguri di buon anno ai suoi fan, ha infatti commentato “Auguri Mio marì” in francese “marito” correlato da un cuoricino. Una frase che non è passata inosservata e che ha subito destato la curiosità dei fan della coppia, che hanno messo tantissimi like al commento e chiesto anche spiegazioni sperando in un epilogo felice per la coppia. Sarà così? Ultimamente Matano è stato anche protagonista di un post di Costantino della Gherardesca, vediamo che ha scritto lk’ex ballerino di Ballando con le stelle.

Costantino della Gheradesca: “Voglio sposare Alberto Matano”

Costantino Della Gherardesca ha confessato tramite i suoi account social di avere il desiderio di sposare Alberto Matano. Il 2020 è finalmente giunto al termine e tra Facebook e Instagram, come di consuetudine, vip e non solo hanno scritto le loro riflessioni in merito all’anno appena trascorso. Sicuramente un periodo differente dal solito, in cui a influenzare le nostre vite è stata una pandemia di livello mondiale. C’è chi non ha potuto riabbracciare i propri cari, chi ha subito un lutto, chi ha perso il lavoro, chi ha dovuto modificare drasticamente il suo stile di vita.

Il popolo social si è diviso in due parti: chi ha commentato il 2020 raccontando i cambiamenti avvenuti nella proprio vita; chi invece guarda al futuro e condivide con i follower i buoni propositi per il 2021. Il primo di tutti è quello di tornare a fare la vita di sempre, fatta di alti e bassi ma in piena libertà. Così Costantino Della Gherardesca ha parlato dei suoi obiettivi e delle sue speranze, non tralasciando di inserire anche il giornalista Alberto Matano che scatena sempre la tanta curiosità dei media riguardo la sua vita privata. Ma vediamo cosa ha scritto nello specifico:

“Cosa mi aspetto dal 2021: Dopo un 2020 che è stato difficile per tutti (eccetto qualche miliardario che ha guadagnato tramite l’e-commerce) auguro a tutti un 2021 pazzeschissimo! Fatti i dovuti vaccini (e su questo non si scherza, vaccinatevi) io sogno di ricominciare a viaggiare, rivedere i miei amici e conoscere nuove persone, magari sposarmi (con Alberto Matano?), incontrare amanti in luoghi tropicali e sfrenarmi in dei rave party manco fosse Londra nel 1987. Si vive una volta sola su un pianeta meraviglioso che va innanzitutto tutelato ma anche vissuto.”

Così scrive Costantino Della Gherardesca, includendo una ironica proposta di matrimonio ad Alberto Matano che è stato anche taggato. Poi continua: “Dobbiamo tutti combattere, uniti, il peggior nemico che abbiamo in comune: la paura. Detto tutto questo ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a superare questo 2020, innanzitutto Giorgio, mia sorella Olympia e tutta la mia famiglia. Poi i miei amici, le solite ancelle, con cui abbiamo parlato (a distanza sociale) più che altro di serie televisive da vedere online. E poi Milly e Giancarlo, Simona la bulla, Stefano e la Rai, l’Istituto Culturale Coreano, Rizzoli Lizardi e tanti altri.”

Impossibile non fare un ringraziamento a Milly Carducci e Ballando con le Stelle, la trasmissione in cui Costantino Della Gherardesca si è distinto per la sua simpatia e soprattutto fantasia. I suoi show erano sempre diversi e divertenti, con costumi particolarissimi, che spesso non hanno trovato l’approvazione della giuria, in particolare di Guillermo Mariotto e Caroline Smith. Proprio nel corso di una di quelle diatribe che li portavano allo scontro, intervenne Alberto Matano, commentatore a bordo campo del programma Rai, difendendo il Ballerino e la sua insegnante di ballo.