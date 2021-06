alberto-matano-ci-ha-provato-in-diretta-tv:-due-di-picche-clamoroso.-gelo-in-studio

Il conduttore Alberto Matano si è scatenato in diretta televisiva ma ha ricevuto un due di picche clamoroso. Ecco che cosa è successo durante l’ultima diretta del suo programma.

Alberto Matano (Foto dal web)

Alberto Matano ha concluso la sua edizione di La vita in diretta, programma che ha avuto uno straordinario successo in questa stagione televisiva. La trasmissione tornerà puntualmente a settembre. Durante l’ultima puntata, andata in onda ieri, il presentatore si è completamente lasciato andare, come poche volta l’abbiamo visto.

Grazie al successo ottenuto quest’anno, è molto probabile che vedremo di nuovo il conduttore calabrese alla guida dello storico programma Rai. Anche se, qualche settimana fa, c’è stata qualche indiscrezione che parlava di un suo possibile addio a sopresa, ma al momento si trattano di voci false.

Nell’ultima puntata sono stati presenti in studio come ospiti: Stefania Orlando, Ema Stokholma, Barbara Alberti e tanti altri. A termine della puntata sono iniziati i festeggiamenti ma è successo qualcosa di imprevedibile e sorprendente.

Alberto Matano viene rifiutato in diretta tv, ecco perché.

Mentre erano in corso i festeggiamenti per la fine della 31esima edizione di La vita in diretta, Alberto Matano ha cominciato a scatenarsi insieme agli ospiti presenti in studio e ai suoi collaborati ed autori della trasmissione. Il conduttore ha anche condiviso tutto sul suo profilo Instagram.

Durante i festeggiamenti, però, ad un certo punto succede un imprevisto. Infatti il presentatore Rai si avvicina a Barbara Alberti, uno degli ospiti della puntata, e gli chiede di ballare. La scrittrice umbra ha, però, risposto in maniera negativa alla proposta.

Le parole di Barbara Alberti sono state queste:

“Mi hanno detto tutti una cosa che adesso non posso dire…”.

Subito dopo si è girata e si è distanziata dalla situazione. Non è ben chiaro a che cosa si riferisse ma molto probabilmente si è trattato di semplice ironia.