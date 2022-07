Alberto Matano confessione bomba: Ecco chi è la donna che gli ha spezzato il cuore, con lei anche un figlio

Recentemente l’amatissimo conduttore, Alberto Matano, si è lasciato andare in un racconto emozionante circa la sua vita privata e i suoi amori. Nell’epilogo c’è stato, sicuramente, uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio col suo Riccardo. Un bellissimo giorno di festa celebrato dall’amica Mara Venier e dalla presenza di tantissimi colleghi e personaggi dello spettacolo.

Alberto Matano è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Giornalista integerrimo e conduttore brillante de La Vita in diretta, è entrato in punta di piedi nelle case di milioni di italiani. Questi ultimi man mano hanno saputo apprezzare la sua professionalità ma anche la sua bontà ed umiltà tanto che si sono affezionati come se fosse uno di famiglia. Ancor di più, quando il conduttore annunciò in diretta il suo matrimonio, il pubblico fu davvero emozionato e contento.

Della sua vita privata non si sa molto se non quello che ha dichiarato lui stesso prima del coming out. Ma, grazie ad una recente intervista, abbiamo potuto apprendere di ulteriori dettagli del suo passato. Dal suo racconto si è evinto come la sua vita fosse completamente diversa fino a 24 anni fa. Alberto Matano era un uomo molto attraente e molto corteggiato dalle donne tanto che ha avuto anche una storia importante che, però, si è conclusa in malo modo. Con tale donna lui stava per avere anche un figlio ma la gravidanza non andò a buon fine.

La fine di quella storia, però, si è rivelata preziosa poiché è stato il momento in cui ha iniziato ha riflettere su cosa volesse realmente, ha iniziato a guardarsi dentro, ascoltando se stesso e le sue esigenze. Sino a comprendere il suo orientamento sessuale e a comunicarlo anche alla sua famiglia. Alberto Matano ha rivelato di averlo fatto un giorno qualsiasi, tornato a casa, e dopo aver spento la tv, focalizzando tutta l’attenzione dei familiari sulla sua dichiarazione. Quello è stato sicuramente l’inizio di una nuova vita per lui che ha poi avuto un nome e un cognome: Riccardo Mannino, avvocato cinquantacinquenne.

Il loro amore ha raggiunto l’apice il 12 giugno quando si sono uniti in matrimonio. Poche settimane prima Alberto Matano aveva fatto coming out in diretta tv nella sua trasmissione annunciando anche il matrimonio. “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso”. A ufficializzare e celebrare le nozze è stata la sua amica, nonché reginetta della televisione italiana, Mara Venier. Dai loro profili instagram si è notato quanto amore e gioia si respirava nell’aria quel giorno. Tra i presenti c’erano anche altri personaggi famosi tra cui Raoul Bova con Rocio, Eleonara Daniele, Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra, Serena Bortone, Andrea Delogu, Rita Dalla Chiesa.

La colonna sonora di quel meraviglioso giorno è stata cantata dal napoletano Andrea Sannino, anche lui tra gli invitati al matrimonio. Insomma, un vero trionfo per il nostro Alberto Matano che, dopo alcuni periodi difficili della sua vita, è riuscito a trovare il suo angolo di felicità nell'amore del suo Riccardo e di quello dei suoi amici e colleghi fraterni.

