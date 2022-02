alberto-matano-decide-di-rivelare:-“io-e-il-mio-compagno-abbiamo-…”

Si sta molto parlando, nelle ultime ore, delle parole espresse da Alberto Matano nel corso dell’intervista rilasciata a 7 ovvero il settimanale del Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale il noto conduttore ha chiaramente parlato della sua vita privata rivelando di avere un compagno e di pensare al matrimonio. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Le rivelazioni di Alberto Matano sulla sua vita privata

Alcuni mesi fa, proprio nel periodo in cui si è tanto parlato e discusso del ddl Zan ecco che il conduttore de La Vita in diretta ovvero Alberto Matano era intervenuto facendo un mezzo coming-out.”È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”. Queste le parole espresse in quella specifica occasione dal conduttore, ed ecco che nelle ultime ore Matano è tornato a parlare della sua vita privata rilasciando alcune importanti dichiarazioni, come mai fatto prima di adesso. Al settimanale del Corriere della Sera ovvero ‘7’ ecco che Matano ha rivelato di avere un compagno e di pensare al matrimonio. Ma ha voluto fare una premessa e in riferimento alla sua vita privata ha precisato che questa non deve assolutamente essere “oggetto di attenzioni morbose”.

Le parole del noto conduttore

“Davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte”, queste le parole espresse dal conduttore che ha poi ricordato di quanto accaduto in passato affermando “Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto”.

Alberto Matano rivela “Forse è tardi per diventare genitori”

Si è raccontato senza alcun filtro Alberto Matano nel corso dell’intervista rilasciata a ‘7’. Il conduttore ha risposto a numerose domande senza alcun problema, anzi al contrario ha scelto di farlo dimostrando in ogni occasione di essere assolutamente sincero. Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto come mai ad oggi non ha mai mostrato pubblicamente il suo compagno ecco che il conduttore senza alcun problema ha risposto “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore”.Matano ha poi proseguito parlando di matrimonio. “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”, queste le parole del conduttore che ha quindi rivelato di pensare addirittura al matrimonio. A proposito della possibilità di avere dei figli ha invece affermato “Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta una certa per i figli…”.