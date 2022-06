alberto-matano-e-la-foto-con-il-marito:-esplosione-di-auguri-su-instagram

Pubblicata sui social un’altra foto del matrimonio del conduttore de La vita in diretta

Grande festa sabato scorso, 11 giugno, a Labico, nella campagna romana, per il matrimonio di Alberto Matano, che ha sposato il compagno Riccardo. Non sono circolate molte foto, almeno per ora ma, ore dopo la cerimonia, proprio il giornalista ha condiviso sul suo seguitissimo profilo instagram lo scatto visibile in alto, che lo ritrae mano nella mano con l’uomo che è ormai a tutti gli effetti suo marito: “Grazie a tutti!” ha scritto nello stato della foto in questione, anticipato da “L’amore”, con un cuore rosso allegato (per i credits della foto ha taggato Azzurra Primavera).

Matrimonio Alberto Matano: gli auguri del colleghi del mondo dello spettacolo su instagram

A commentare la foto delle nozze di Alberto e Riccardo sono stati ovviamente tantissimi personaggi del mondo della tv, prima fra tutte Mara Venier, che ha officiato la cerimonia, postando per prima uno scatto dell’evento sabato: “Grazie a voi per tutto, ma proprio tutto!” ha scritto la conduttrice di Domenica In; “Favolosi” è stato il commento di Stefania Orlando, mentre Salvo Sottile e Serena Bortone hanno postato dei cuori; Drusilla ha scritto “Evviva”, mentre Anna Falchi ha commentato: “L’amore vince sempre su tutto, tanta felicità!”, commento simile a quello di Samanta Togni; auguri anche da parte di Roberta Capua, Manila Nazzaro, Marco Carrara e molti altri ancora.

Estate d’amore e relax per il conduttore de La vita in diretta, che tornerà in onda a settembre

Celebrate le nozze con Riccardo Mannino, Alberto Matano ora può godersi un’estate d’amore con lui, concedendosi il meritato riposo dopo le fatiche della stagione tv che si è conclusa poco più di una settimana fa, durante la quale, come abbiamo già scritto diverse volte, ha ottenuto un grandissimo successo in ascolti con La vita in diretta, che a settembre condurrà per il quarto anno consecutivo. Intanto, come sta accadendo da lunedì della settimana scorsa, a fare gli onori di casa nel programma pomeridiano di Rai1 è la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini, da oggi peraltro senza concorrenza vista la chiusura di Pomeriggio Cinque.

L’articolo Alberto Matano e la foto con il marito: esplosione di auguri su instagram sembra essere il primo su LaNostraTv.