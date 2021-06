alberto-matano-e-mara-venier-pizzicati-in-gran-segreto:-“quanto-sei-bella”

Alberto Matano e Mara Venier sono stati pizzicati mentre stavano a pranzo fuori, ecco come si è mostrata la conduttrice di Rai 1 dopo la paura per la serie di interventi subiti.

Mara Venier (Screenshot da Instagram)

Alberto Matano e Mara Venier sono andati a pranzo insieme all’Hotel Eden di Roma. Le ultime settimane per la conduttrice di Rai 1 sono state davvero molto difficili e hanno fatto preoccupare tutti i fan. Dopo aver subito un intervento ai denti, all’apparenza di routine, qualcosa è andato storto.

Infatti, in seguito, è stata di nuovo operata d’urgenza perché aveva subito una paralisi per metà del volto. Fortunatamente le cose adesso sembrano completamente risolte. Domenica 13 giugno, il programma di Mara Venier non è andato in onda per lasciare spazio agli europei 2020 di calcio.

Molti hanno pensato che lo stop di ieri della trasmissione storica di Rai 1, fosse a causa delle condizioni di salute della conduttrice, in realtà non è così. Era già previsto che Domenica In non andasse in onda e infatti tornerà domenica prossima e ci terrà ancora compagnia per qualche settimana prima di andare in vacanza.

VEDI ANCHE—> Rosalinda Cannavò la spara grossa! Follower su tutte le furie, è caos

Alberto Matano e Mara Venier insieme a pranzo, ecco le foto.

Alberto Matano e Mara Venier insieme a pranzo fuori, la conduttrice sembra aver completamente recuperato, infatti si è mostrata sorridente nelle foto con il collega di Rai 1. I due hanno condiviso diverse storie e post sulle rispettive pagine Instagram.

Nelle storie Instagram è possibile vedere il momento in cui brindano e Alberto Matano afferma:

“Non potete sapere chi c’è con me oggi, una domenica pazzesca… ma quanto sei bella!”.

La risposta di Mara Venier è stata ironica, come è solita fare la conduttrice:

“Ehhh… come il c*** della padella!”.

VEDI ANCHE—> Politica in lutto, addio a una figura storica della Sinistra: ci lascia senza parole

Nel post Mara Venier ringrazia Alberto Matano per la bella domenica passata insieme. I due non sono solamente colleghi ma sono anche grandi amici, come hanno sempre mostrato. Al momento, il conduttore è in vacanza, infatti il suo programma questa estate èsarò condotto da Capua e Semprini.