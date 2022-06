Alberto Matano: Ecco chi è il misterioso Riccardo. Lo sposo 55enne è famoso a Roma. Che lavoro fa

Nelle ultime ore è stato reso noto che Alberto Matano è pronto a sposare il suo Riccardo, ma nessuno è ancora riuscito a scoprire chi sia. Bhe a quanto pare si tratta di un noto avvocato cinquantacinquenne. Ultimamente aveva parlato molto intensamente ed apertamente della loro storia d’amore, senza lasciar però presagire la possibilità di matrimonio. La decisione è stata infatti presa da un giorno all’altro e la felicità del conduttore di Rai 1 è alle stelle. Approfondiamo insieme.

È da tempo ormai che Alberto Matano vive una storia d’amore intensa con Riccardo. L’opinione pubblica però non ne era al corrente, o almeno non da subito. Il giornalista e conduttore ha infatti tenuto per sé la propria relazione e la propria omosessualità, sicuramente per preservare la propria intimità ed il proprio privato. Ma con i progressi sociali che l’Italia sta facendo, a quanto pare Matano si è finalmente sentito libero di aprirsi e di fare un annuncio di questo tipo, che ci ha certamente lasciato sorpresi ma soprattutto felici. La celebrazione dell’amore è sempre un evento che scalda i cuori e che tiene tutti incollati.

Il comingout è avvenuto in diretta su Rai 1. Pare che prima di prendere decisioni importanti, la coppia preferisca aspettare e fare tutte le valutazioni del caso. È stato così per la rivelazione del proprio orientamento sessuale e della propria relazione, ma anche per la scelta di sposarsi. Ma ad un certo punto, Alberto e Riccardo hanno deciso di cogliere l’attimo e di prendere di petto la decisione, senza aspettare oltre. Matano ha infatti dichiarato: “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso”.

Già a Marzo, dopo aver parlato di sé e dell’intensa storia d’amore che vive ormai da tempo, Alberto Matano aveva dichiarato che presto o tardi sarebbe convolato a nozze con il suo Riccardo. Il desiderio si è fatto sempre più forte e sentito dal momento in cui la coppia ha smesso di nascondersi ed è venuta alla luce. Durante varie interviste, specie l’ultima con la redazione di Chi, il pubblico ha capito che il legame tra i due è qualcosa di nato molti anni fa.

Lo stesso Matano ha infatti annunciato “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo”. Alberto Matano è attualmente alla guida de La vita in diretta, già dal 2019. Per questo motivo, le nozze si celebreranno a giugno, con la fine della stagione televisiva e degli impegni lavorativi. Ma a questa bellissima notizia se ne aggiunge una ulteriore: sarà Mara Venier a celebrare e officiare le nozze.

Il pubblico di Rai 1 è entusiasta. Siamo sicuri che Zia Mara ci terrà aggiornati sul matrimonio tramite il suo profilo instagram, perché ormai ci ha preso la mano. Non ci resta che aspettare il lieto giorno e felicitarci con Alberto e Riccardo. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Alberto Matano: Ecco chi è il misterioso Riccardo. Lo sposo 55enne è famoso a Roma. Che lavoro fa proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.