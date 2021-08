Alberto Matano, Estate di passione in Sicilia, La dichiarazione d’amore sconvolge i fan, La fidanzata è super famosa

Alberto Matano è diventato famoso non solo per il suo lavoro in Rai, ma anche per le conquiste che fa dietro le quinte. Oggi una collega in particolare ha fatto parlare di se scrivendogli sui social di essere innamorata. Una dichiarazione pubblica? Il presentatore non ha mai voluto parlare della sua vita privata e soprattutto di quella sentimentale. Ma c’è un volto che più di tutti viene legato al suo. E’ quello di Andrea Delogu, la bella rossa della rete di Stato che non manca mai di commentare o mettere like alle fotografie che lui decide di condividere con i suoi follower.

In questi giorni Alberto Matano sta tenendo una sorta di diario di viaggio della sua vacanza in Sicilia. A breve, precisamente il 14 settembre, riprenderà con La Vita in Diretta. Ma al momento può ancora godersi le sue meritate vacanze, dopo un anno di grandi successi. Da quando la trasmissione è passata alla conduzione singola con lui al timone, ha trovato il consenso del pubblico che lo ha dimostrato con ascolti record. Una vera e propria vittoria per il giornalista che fino a poco tempo fa era solo il mezzo busto del Tg1. Oggi invece è uno dei volti di punta della rete di Stato.

Ma non è ancora tempo di pensare a lavoro. Solo al relax e al mare bello, quello della Sicilia, meta di tantissimi italiani e anche di tantissimi Vip per questa estate. C’è chi non ne è stato contento, come Selvaggia Lucarelli, che ha alzato un polverone riguardo il problema dei rifiuti che ha riscontrato in varie città. C’è chi invece ne parla entusiasta e cerca di mostrare solo i lati migliori, come Alberto Matano, che pubblica fotografie che lo ritraggono sorridente e soddisfatto. Peccato che non lascia mai vedere chi si trova al suo fianco, anche se siamo certi si tratta di un’estate d’amore.

Alberto Matano ha ammesso più di una volta di avere il cuore impegnato. Ma con chi? Questo non è dato saperlo e sembra essere diventato il grande segreto del piccolo schermo. Nessuno lo dice. Tra le candidate, quella più ricorrente è proprio Andrea Delogu, che troppe volte ha mostrato di apprezzare il collega. Dichiarazioni d’amore ne sono state fatte tante, ma impossibile capire se in termini di amicizia o di qualcosa in più. Anche oggi, che siamo ancora alle prese con l’estate, i due presentatori della Rai fanno parlare di loro, destando sospetti nei follower curiosi.

Nelle ultime ore Alberto Matano ha pubblicato uno scatto su Instagram che lo ritrae sulla porta del b&b che lo sta ospitando, immerso nella campagna siciliana. “Venite con me?” recita la fotografia, che subito è stata riempita di like sia dai suoi fans che dai suoi colleghi. Soprattutto, dalle sue colleghe. Non sono mancati i commenti di Ema Stokholma, Serena Bortone e Rita Dalla Chiesa. Ma Andrea Delogu ha superato come sempre tutte loro. “Mamma mia mi sono INNAMORATAAAAA”, ha scritto la rossa, senza lasciar capire se si è innamorata dell’hotel o del Matano. Oppure di entrambi.

