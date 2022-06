alberto-matano-felice-con-il-marito-riccardo:-nuove-foto-del-matrimonio

La felicità del conduttore de La vita in diretta, che sabato scorso ha sposato Riccardo Mannino

Sono giorni felici questi per Alberto Matano, che sabato scorso, lo ricordiamo, è convolato a nozze con Riccardo, al quale è legato sentimentalmente da molti anni. Una cerimonia, quella del loro matrimonio, che si è svolta nella campagna romana, esattamente a Labico, e che ha visto, tra gli invitati, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, a cominciare da Mara Venier, che ha officiato la cerimonia. Non vi sono molte foto dell’evento: qualche scatto lo ha condiviso la conduttrice di Domenica In, mentre altri due li abbiamo scovati sul profilo instagram di Alberto, come quello visibile nel secondo paragrafo.

Alberto Matano e la foto con il marito e con Mara Venier: esplosione di auguri sui social

Nell’immagine di seguito vediamo, appunto, gli sposi con Mara Venier. Sono stati tantissimi i personaggi della tv che hanno scritto i loro auguri sotto la foto, come Luca Capuano, Valeria Marini, Alessio Viola, Marina La Rosa, Ester Pantano e altri ancora. Anche diversi volti di Rai1 hanno fatto i loro auguri al giornalista, come la collega Monica Giandotti che è stata alla conduzione di Unomattina per due stagioni, Anna Falchi e Salvo Sottile che da un paio d’anni guidano I Fatti Vostri, Roberta Capua che ora sta conducendo con Gianluca Semprini la versione estiva de La vita in diretta e tanti altri.

Usciranno altre foto del matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino?

Al momento non ci sono molte altre foto del matrimonio del conduttore de La vita in diretta, ma chissà che non spuntino su qualche rivista nei prossimi giorni. Il profilo instagram di Riccardo, invece, è chiuso, e chi non è un suo follower non ha la possibilità di vedere i post che condivide. Infine, le storie pubblicate da Mara Venier durante i festeggiamenti sono ormai sparite, essendo trascorse più di 24 ore.

