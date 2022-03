Alberto Matano innamorato: Ecco chi è Riccardo, il fidanzato 55enne. Anche lui famoso. Fan in delirio

Se prima era caccia alla fidanzata di Alberto Matano, adesso è diventata caccia al suo fidanzato, che probabilmente è stato intercettato. Il famoso presentatore Rai ci ha ingannati per anni sulla sua vita privata. La sua escalation televisiva lo ha reso molto famoso per il pubblico della rete di Stato, soprattutto per quello femminile che lo ha trovato affascinante sin dal primo momento. L’uomo, nato come mezzo busto del Tg1, è oggi il presentatore unico di La vita in diretta, storico programma del canale, dopo aver letteralmente eliminato la concorrenza di Lorella Cuccarini, sua co-presentatrice per la prima stagione.

Non solo, vediamo Alberto Matano protagonista anche di uno dei programmi Rai più seguiti del sabato sera, Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nel talent show il giornalista prende il ruolo di commentatore a bordo campo. Ma soprattutto a lui è assegnato il compito di decidere a chi spetta il tesoretto, un punteggio molto alto che può cambiare completamente le sorti degli artisti in gara. Insomma, l’uomo è riuscito a entrare nelle case degli italiani di pomeriggio in pomeriggio, e anche durante le prime serate. Ha conquistato l’affetto del pubblico col suo carisma e la sua professionalità.

E per anni è rimasto molto misterioso riguardo la sua vita privata. Intervistato da Mara Venier a Domenica In, aveva ammesso di essere impegnato sentimentalmente e di essere molto innamorato. Ma non ha mai voluto svelare chi fosse l’oggetto di quel desiderio. Da quel momento, gli amanti del gossip hanno tenuto gli occhi bene aperti per scoprire chi fosse la fortunata. Ogni commento su Instagram, ogni like veniva vagliato, così come ogni movimento del presentatore. E per anni non siamo riusciti, nonostante le dicerie, a comprendere che ad aver conquistato il suo cuore non era una lei, ma un lui.

Alberto Matano ha voluto mantenere il segreto riguardo la sua omosessualità, probabilmente per paura della reazione della società, dei vertici della Rai e dei suoi telespettatori. Fortunatamente l’Italia sta diventando sempre più aperta sotto questo punto di vista, ma sono molti i personaggi gay che subiscono ancora angherie. E’ stata proprio la rabbia che ha poi spinto il giornalista a fare coming out. L’uomo ha scelto di parlare sinceramente al suo pubblico dopo la bocciatura del ddl Zan. Ha considerato inaccettabile che nella nostra penisola non ci sia ancora una legge che punisca l’omotransfobia.

Così, Alberto Matano ha dichiarato di aver subito su se stesso il bullismo e le discriminazioni a causa del suo orientamento sessuale. Una dichiarazione in tutto e per tutto che ha lasciato il suo pubblico senza parole. Subito abbiamo compreso il motivo di tutto quel mistero. Ma da quel momento il presentatore non si nasconde più, e ha anche ammesso di voler convolare a nozze con il suo fidanzato. Il nome di quest’ultimo, però, resta misterioso. Ultimamente è stato visto sempre più spesso con Riccardo, un famoso avvocato 55enne di Roma, camminare insieme per le strade di Roma. Sarà lui l’amore della sua vita?

