alberto-matano,-la-domenica-saluta-dai-social-e-dice-…

Alberto Matano è al timone di una trasmissione molto importante di casa Rai ormai da circa 2 anni. Ebbene si, stiamo proprio parlando del programma La vita in diretta che lo scorso anno ha condotto insieme a Lorella Cuccarini e quest’anno invece da solo. L’ex volto det del Tg1 sembra che stia vivendo un periodo davvero molto felice sotto ogni punto di vista.

Alberto Matano, il conduttore pensa già all’estate

Ad ogni modo, in questi ultimi giorni sembra che il conduttore abbia già la testa alle vacanze estive e di questo ne avrebbe parlato in qualche occasione nel corso di alcune puntate de La vita in diretta. È stato anche annunciato che questo fortunato programma continuerà ad andare in onda anche in estate, ma al timone non ci sarà Alberto Matano, ma un altro conduttore o una conduttrice. Al momento però è mistero su chi prenderà il suo posto. Di conseguenza Alberto andrà in vacanza e si potrà godere così alcuni mesi di ferie. A tenerlo però su di giri, in questo momento, sembra essere altro.

La foto del giornalista sui social e la sua felicità

“Il sorriso della domenica e 150 mila abbracci a ognuno di voi”. Questo quanto scritto da Matano nel post che ha scritto su Instagram, nella didascalia di una foto dove l’ex volto del Tg1 appare particolarmente solare e sereno. Ebbene si, avete capito bene. Sembrerebbe che la popolarità di Alberto Matano stia crescendo sempre di più, giorno dopo giorno, tanto che su Instagram il suo profilo ha raggiunto i 150 mila follower un traguardo che per l’ex molto del Tg1, sembra essere qualcosa di molto importante e significativo. In realtà fino a poco prima di approdare a La Vita in Diretta, Alberto Matano era un giornalista del Tg1 tra i più apprezzati ma sicuramente non aveva il seguito che ha oggi.

150 mila follower per Alberto Matano

Con il tempo Alberto Matano infatti è divenuto un personaggio del mondo dello spettacolo del quale si parla molto spesso. Sui social, la sua popolarità sta crescendo giorno dopo giorno e di questo il giornalista non può che esserne felice. Dopo avere pubblicato la fotografia sopracitata, sono stati tanti i commenti dei fan e dei follower che non hanno perso occasione per esprimere il loro affetto, la loro ammirazione e la loro stima nei confronti del giornalista. Non sono mancati ovviamente i complimenti ed anche le parole molto dolci nei suoi confronti.