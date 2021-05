alberto-matano,-l’annuncio-del-matrimonio-a-sorpresa-sconvolge-i-fan.-chi-sposa

Alberto Matano ha spiazzato tutti i suoi follower con un post pubblicato su Instagram che lo ritrae a un matrimonio. Il presentatore di La Vita in Diretta è molto seguito in televisione ma anche sui social, dove conta 151mila seguaci. Pur essendo molto discreto sulla sua vita privata, non manca mai di condividere con il suo pubblico piccoli momenti di quotidianità. Così l’amore per la famiglia, per la sua terra che è la Calabria e per il suo lavoro che è la prima tra le sue priorità. Il giornalista si fa scoprire volta per volta, rimanendo sempre circondato da un alone di mistero che amplifica il suo fascino.

Alberto Matano è amato dalle donne di tutte le età. I complimenti che compaiono puntualmente sotto gli scatti pubblicati non lasciano adito a dubbi. proprio per questo la curiosità sulla sua vita privata è molto forte. In moltissime vorrebbero sapere se il presentatore è ancora su piazza o se è impegnato. Le voci che ruotano intorno alla sua sfera amorosa sono tantissime, ma le uniche a cui possiamo realmente affidarci sono quelle che disse lui stesso nel corso di un’intervista a Domenica In con Mara Venier. In quell’occasione ammise di avere il cuore impegnato.

Nonostante questo, non compaiono mai fotografie insieme alla sua fidanzata. Si è ipotizzato anche che si trattasse di un uomo, motivo per il quale Alberto Matano non uscirebbe alla scoperto. Intanto, mentre altra coppie vengono ufficializzare, il conduttore resta sempre nei panni di osservatore apparentemente single. Come nel caso del matrimonio cui ha partecipato domenica 2 maggio. Nella fotografia pubblicata su Instagram sorride ai suo follower, ovviamente vestito in modo adeguato per l’occasione, con alle spalle una bellissima vista della Capitale.

Ma come sempre, al suo fianco non c’è nessuno. Alberto Matano è solo al matrimonio, o continua a voler nascondere la persona che lo accompagna? Dopo tanto tempo pare strano che il giornalista voglia ancora tenere segreta la sua relazione. C’è anche la possibilità che il suo cuore sia nuovamente libero e disponibile. Una bella notizia per le donne di tutta Italia ma soprattutto per quelle che percorrono i corridoi Rai avendo la possibilità di incontrarlo di persona. Come Andrea Delogu, che per il collega ha sempre parole al miele, al punto da insospettire i telespettatori.

Tornata single da poco dopo la rottura del suo matrimonio, la bella rossa della Rai è al centro di molti rumors che riguardano i protagonisti più giovani e affascinanti della rete di Stato. Da un lato, proprio Alberto Matano, la cui carriera è all’apice del successo e destinata a migliorare sempre più. Col suo fascino e il suo modo di fare ha conquistato gli italiani, portando La Vita in Diretta a risultati ottimi e battendo sempre più spesso la concorrenza Mediaset, che vede Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5. Nonostante questo, ci sarebbe un altro uomo pronto a rubare il cuore della Delogu.

Si tratta di Stefano De Martino: bello, in gamba, affascinante, ma soprattutto ex marito di una delle donne più desiderate degli ultimi anni, Belen Rodriguez. I gossip si sono concentrati molto sul probabile triangolo amoroso. Ma sono solo supposizioni, nulla di concreto. Per il momento, i tre personaggi famosi restano ufficialmente single. E felici di riprendere a vivere, come Alberto Matano che si mostra gioioso per aver potuto partecipare a un matrimonio, segno di riapertura e di allentamento delle restrizioni anti Covid. “E poi c’è la gioia di andare a un matrimonio! #ricominciare #wglisposi #aracoeli #domenica” scrive a corredo della foto. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

