alberto-matano-nella-bufera,-simona-branchetti-lo-massacra:-“pessimo”

Continua a far discutere la vicenda che vede protagonisti Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, e Simona Branchetti ovvero la conduttrice di Pomeriggio Cinque News. I due alcuni giorni fa si sono resi protagonisti di uno scontro a distanza a seguito del quale sembrava avessero trovato un punto d’accordo. Così però a quanto pare non è stato e proprio nelle scorse ore la celebre conduttrice e giornalista è tornata a parlarne condividendo una storia su Instagram nella quale ha rivolto un nuovo attacco al collega. Ma, per quale motivo?

Scontro a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti

Pomeriggio 5 News e La vita in diretta sono due programmi molto seguiti che vanno in onda allo stesso orario ma su reti diverse. Alcuni giorni fa, esattamente lo scorso 5 gennaio, è accaduto però qualcosa che ha fatto nascere una vera e propria polemica di cui si continua a parlare a distanza di alcuni giorni. Nello specifico mentre Alberto Matano si trovava in diretta con la sua trasmissione l’inviata Filomena Leone stava intervistando un ospite ma ad un certo punto proprio l’ospite in questione gli sarebbe stato sottratto dall’inviata di Pomeriggio 5 News ovvero Ilaria Dalle Palle. Quanto accaduta non è assolutamente piaciuto a Matano che senza giri di parole ha raccontato ai telespettatori quanto accaduto rivolgendo delle accuse al programma di Canale 5. La Branchetti poco dopo ha scritto un post sui social per difendere la sua trasmissione e il giorno dopo ha rivelato in diretta di aver sentito telefonicamente Matano lasciando intendere che tutto fosse stato risolto.

L’intervento di Alberto Matano a Tv Talk

Alcuni giorni dopo Alberto Matano è intervenuto nel programma TV Talk all’interno del quale ha espresso ancora una volta il suo pensiero su quanto accaduto sostenendo inoltre di non avere nulla da chiarire. “Devo dire che non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta. Ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Quindi non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti”, queste le sue parole.

Il commento di Simona Branchetti

Le parole espresse da Matano nel programma TV Talk non sono assolutamente piaciute a Simona Branchetti che sui social non ha perso tempo ad esprimere il suo pensiero. “Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto. E lo scorretto chi è?”, queste esattamente le parole della conduttrice e giornalista di Pomeriggio Cinque News.