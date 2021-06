alberto-matano-piange-e-si-commuove.-l’uomo-che-lo-riempie-d’orgoglio

Momento molto intenso per Alberto Matano, il conduttore de ‘La vita in Diretta’ si emoziona in tv e fa una dedica speciale.

Alberto Matano è uno dei conduttori Rai più apprezzati in assoluto e lo conferma ogni giorno nelle puntate de ‘La Vita in Diretta’.

Alberto Matano (foto da profilo ufficiale Instagram)

Professionale e capace di entrare nelle case degli italiani con grande empatia, Alberto racconta insieme ai suoi inviati i casi di cronaca più difficili e controversi della quotidianità.

Proprio uno di questi si è risolto, fortunatamente, in maniera positiva e anche per Alberto è stata una grande gioia poterlo comunicare ai telespettatori.

Alberto Matano, la bellissima notizia: “E’ bello finire con qualcosa di positivo”

La commozione di Matano è dovuta al lieto fine della storia di Nicola, il bambino di due anni che era scomparso nella notte tra il 21 e il 22 giugno dalla sua casa di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze.

Il piccolo, che abita in una zona di montagna con i suoi, da sempre abituato a camminare all’aria aperta si era svegliato di notte, lasciando il suo letto e allontanandosi nei boschi.

Le ricerche sono durate più di 24 ore, ma alla fine si sono risolte con un esito positivo. Con un contributo determinante da parte proprio de ‘La Vita in Diretta’: è stato l’inviato Giuseppe Di Tommaso, che si trovava nei boschi del Mugello per seguire la vicenda, a ritrovare il piccolo Nicola.

Matano ha commentato anche su Instagram l’accaduto, dicendosi molto felice e confermando le sue sensazioni a ‘Il Fatto Quotidiano’, che lo ha raggiunto per una breve intervista. Il conduttore ha dichiarato:

L’idea che un nostro bravo inviato, che quest’anno ha raccontato tanti casi importanti, abbia contribuito a salvare la vita di un bambino è motivo di orgoglio. E’ bello finire una puntata con una notizia positiva.

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi avrà un bebè? Lei lo dice a tutti, la FOTO parla chiaro

LEGGI ANCHE —> Isola dei famosi, Awed ci prova con Emanuela Tittocchia? La verità sul flirt

Il piccolo Nicola, fortunatamente, non solo è vivo, ma sta bene. Grande sollievo da parte di tutta la comunità del piccolo comune toscano e soprattutto dei suoi genitori.