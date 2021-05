Alberto Matano matrimonio – Solonotizie24

Alberto Matano ancora una volta si trova nel mirino dell’attenzione mediatica per via di una foto condivisa nella sua pagina Instagram attraverso la quale annuncia un matrimonio… mandando in tilt i fan. Possibile che il giornalista e conduttore de La vita in diretta sia prossimo a fare il grande passo?

È stato un anno davvero molto intenso per Alberto Matano che ha avuto modo di mettersi in gioco nel programma de La vita in diretta, per il secondo anno, ma come unico conduttore dello show pomeridiano. Il pubblico, infatti, ha apprezzato il lavoro fatto dal giornalista che durante la messa in onda del programma si è circondato da vari volti noti protagonisti della sezione dedicata così all’intrattenimento.

Il tutto, però, non finisce qui dato che nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo la pubblicazione di una foto che in men che non si dica ha accesso il gossip. Ecco di cosa si tratta.

Fiori d’arancio per Alberto Matano?

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, a catturare l’attenzione del web troviamo una foto condivisa da Alberto Matano nella sua pagina Instagram, la quale ha animato il web.

Nella foto in questione troviamo Alberto Matano ben vestito in attesa di un evento molto importante, come appunto un matrimonio. A raccontare il tutto nel dettaglio lo stesso giornalista che qui ha scritto: “E poi c’è la gioia di andare a un matrimonio!”.

I presunti amori del giornalista

Fiori d’arancio sì… ma non per il giornalista, dato che a unirsi in matrimonio è una coppia cara da Alberto Matano e non lui stesso. L’attenzione dei magazine del gossip in questi anni è sempre stata concentrata sulla vita privata del giornalista, e in un primo momento si è anche parlato di un possibile flirt con Roberta Morise spesso ospite de La vita in diretta.

A oggi, comunque sia, si conosce ben poco della vita privata di Alberto Matano e quindi nessuno è a conoscenza di un’ipotetica compagna al fianco del conduttore de La vita in diretta, mostrando così di essere davvero molto riservato in tale senso. Motivo per cui i fan si chiedono: chi sarà stato al fianco di Alberto Matano in un giorno così speciale come, appunto, l’unione in matrimonio di persone a lui molto care?